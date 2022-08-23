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Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США
Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США
Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили радиолокационный комплекс (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства и две... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T14:36
2022-08-23T14:36
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили радиолокационный комплекс (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства и две американские гаубицы М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода гаубиц Д-30.В США призвали американцев срочно покинуть Украину &gt;&gt;Российские средства ПВО за сутки сбили самолет СУ-27 в Харьковской области, а также шесть беспилотников в Харьковской области и ДНР. Также перехвачены 15 украинских реактивных снарядов РСЗО в Харьковской и Херсонской областях."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html
https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков
Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США

ВС РФ уничтожили на Украине две американские гаубицы М777 и РЛС контрбатарейной борьбы

14:36 23.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной
Артиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили радиолокационный комплекс (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства и две американские гаубицы М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области. В ходе контрбатарейной борьбы подавлены две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода гаубиц Д-30.
В США призвали американцев срочно покинуть Украину >>
Российские средства ПВО за сутки сбили самолет СУ-27 в Харьковской области, а также шесть беспилотников в Харьковской области и ДНР. Также перехвачены 15 украинских реактивных снарядов РСЗО в Харьковской и Херсонской областях.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.
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13:04
Российские войска вышли к админгранице Николаевской области
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
Пентагон
19 августа, 20:02
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Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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