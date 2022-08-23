https://crimea.ria.ru/20220823/voennye-rf-unichtozhili-na-ukraine-ocherednye-obrazy-oruzhiya-iz-ssha-1124261302.html

Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США

Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Военные РФ уничтожили на Украине очередные образы оружия из США

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили радиолокационный комплекс (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства и две... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T14:36

2022-08-23T14:36

2022-08-23T14:36

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили радиолокационный комплекс (РЛС) контрбатарейной борьбы американского производства и две американские гаубицы М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в ДНР, три украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", четыре взвода гаубиц Д-30.В США призвали американцев срочно покинуть Украину >>Российские средства ПВО за сутки сбили самолет СУ-27 в Харьковской области, а также шесть беспилотников в Харьковской области и ДНР. Также перехвачены 15 украинских реактивных снарядов РСЗО в Харьковской и Херсонской областях."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, игорь конашенков