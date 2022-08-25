Рейтинг@Mail.ru
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/v-partenite-otdykhayuschikh-na-banane-shtormom-pribilo-k-gore-ayu-dag-1124285995.html
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:57
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124285839_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_5f2627ade6ea87cdfa58d94d1f3bfc3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне днем. В службу спасения поступило сообщение, что из Партенита вышли в море на "банане" 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних и их прибило к дикому пляжу. Дети и взрослые не знают горно-лесной местности и самостоятельно найти дорогу назад не могут, поэтому на помощь им отправились сотрудники МЧС.Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили безопасную эвакуацию людей к берегу детского центра "Артек".
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/19/1124285839_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_cd16b46532d02b6dab015bedff85b949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг

В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг

10:56 25.08.2022 (обновлено: 10:57 25.08.2022)
 
© МЧС Республики КрымНа ЮБК спасатели эвакуировали отдыхающих, которых вынесло на "банане" на каменистый дикий пляж
На ЮБК спасатели эвакуировали отдыхающих, которых вынесло на банане на каменистый дикий пляж
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне днем. В службу спасения поступило сообщение, что из Партенита вышли в море на "банане" 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних и их прибило к дикому пляжу. Дети и взрослые не знают горно-лесной местности и самостоятельно найти дорогу назад не могут, поэтому на помощь им отправились сотрудники МЧС.
"Спасатели прибыли к верхней проходной санатория "Крым" и пешком выдвинулись к пострадавшим. В результате они были обнаружены на диком пляже около мыса Монастырский. В медицинской помощи никто не нуждался, однако из-за того, что люди босиком, а идти в Партенит по горно-лесной зоне более полутора часов, было принято решение эвакуировать их по воде", - говорится в сообщении.
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили безопасную эвакуацию людей к берегу детского центра "Артек".
ПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
11:50РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
11:48Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
11:36В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
11:21Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian
11:08МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев
10:56В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
10:41В Симферополе в пятницу погаснет свет — адреса
10:31В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины
10:29Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым
10:14Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:03В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота
09:58Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
09:49Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
09:33Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
09:12Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
08:58Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
08:47Как пережить жару — советы терапевта
08:29Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
08:09На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
Лента новостейМолния