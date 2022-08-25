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В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг - РИА Новости Крым, 25.08.2022
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:56
2022-08-25T10:57
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне днем. В службу спасения поступило сообщение, что из Партенита вышли в море на "банане" 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних и их прибило к дикому пляжу. Дети и взрослые не знают горно-лесной местности и самостоятельно найти дорогу назад не могут, поэтому на помощь им отправились сотрудники МЧС.Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили безопасную эвакуацию людей к берегу детского центра "Артек".
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происшествия, крым
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
10:56 25.08.2022 (обновлено: 10:57 25.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне днем. В службу спасения поступило сообщение, что из Партенита вышли в море на "банане" 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних и их прибило к дикому пляжу. Дети и взрослые не знают горно-лесной местности и самостоятельно найти дорогу назад не могут, поэтому на помощь им отправились сотрудники МЧС.
"Спасатели прибыли к верхней проходной санатория "Крым" и пешком выдвинулись к пострадавшим. В результате они были обнаружены на диком пляже около мыса Монастырский. В медицинской помощи никто не нуждался, однако из-за того, что люди босиком, а идти в Партенит по горно-лесной зоне более полутора часов, было принято решение эвакуировать их по воде", - говорится в сообщении.
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили безопасную эвакуацию людей к берегу детского центра "Артек".