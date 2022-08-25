https://crimea.ria.ru/20220825/v-partenite-otdykhayuschikh-na-banane-shtormom-pribilo-k-gore-ayu-dag-1124285995.html

В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг

В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг - РИА Новости Крым, 25.08.2022

В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг

В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T10:56

2022-08-25T10:56

2022-08-25T10:57

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Партените спасли отдыхающих, которых во время катания на водном аттракционе "банан" штормом прибило к дикому пляжу горы Аю-Даг. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне днем. В службу спасения поступило сообщение, что из Партенита вышли в море на "банане" 10 человек, в том числе пять несовершеннолетних и их прибило к дикому пляжу. Дети и взрослые не знают горно-лесной местности и самостоятельно найти дорогу назад не могут, поэтому на помощь им отправились сотрудники МЧС.Сотрудники "КРЫМ-СПАС" обеспечили безопасную эвакуацию людей к берегу детского центра "Артек".

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым