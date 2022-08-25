https://crimea.ria.ru/20220825/ukraina-snova-obstrelivaet-antonovskiy-most-rabotaet-pvo--stremousov-1124286761.html

Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов

Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов - РИА Новости Крым, 25.08.2022

Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов

Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова под обстрелом украинских войск, работает система ПВО. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T11:48

2022-08-25T11:48

2022-08-25T12:04

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124052074_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_7fd9ca7fbc1b0335b2de34b4e3a03828.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова под обстрелом украинских войск, работает система ПВО. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.При этом, по его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт >>Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html

https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины)