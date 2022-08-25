Рейтинг@Mail.ru
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220825/ukraina-snova-obstrelivaet-antonovskiy-most-rabotaet-pvo--stremousov-1124286761.html
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова под обстрелом украинских войск, работает система ПВО. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T11:48
2022-08-25T12:04
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124052074_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_7fd9ca7fbc1b0335b2de34b4e3a03828.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова под обстрелом украинских войск, работает система ПВО. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.При этом, по его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.Орки, котики, огонь. Информация по-украински &gt;&gt;Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт &gt;&gt;Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html
https://crimea.ria.ru/20220823/v-khersone-popytalis-ubit-mestnogo-chinovnika-1124259739.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124052074_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_4618bc8b70e0e19e4379eab2251a3a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов

Антоновский мост под Херсоном снова под обстрелом, работает ПВО — замглавы ВГА

11:48 25.08.2022 (обновлено: 12:04 25.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРемонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне
Ремонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Антоновский мост через Днепр под Херсоном снова под обстрелом украинских войск, работает система ПВО. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.
"Была очередная попытка нанести ракетный удар по мосту. Сработала ПВО. Били по мосту, но ПВО отбивает. Мост целый", - сказал Стремоусов агентству.
При этом, по его словам, отдельные попадания в дорожное полотно моста были, но они некритичны.
Орки, котики, огонь. Информация по-украински >>
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:43
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
Как сообщалось, в понедельник днем украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Погибли два человека, пострадали 16. У раненых травмы различной степени тяжести, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Почему Киеву не удастся разрушить Крымский мост – эксперт >>
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 13:37Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне попытались убить местного чиновника
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06На Запорожскую АЭС за сутки прилетело 17 снарядов ВСУ
11:50РНКБ: к сервису электронных чаевых подключили 200 кафе и ресторанов Крыма
11:48Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
11:36В больницах Запорожской области впервые за 30 лет кормят бесплатно
11:21Пять сценариев развития ситуации на Украине от The Guardian
11:08МО предложило назначать военные пенсии семьям погибших в СВО добровольцев
10:56В Партените отдыхающих на "банане" штормом прибило к горе Аю-Даг
10:41В Симферополе в пятницу погаснет свет — адреса
10:31В Крыму пресекли контрабанду сильнодействующих веществ с Украины
10:29Экс-сенатор США назвал глупостью желание Зеленского "вернуть" Крым
10:14Рост продолжается: данные о COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:03В Калининграде предотвратили теракт на объектах аэропорта и флота
09:58Три человека пострадали в вооруженной потасовке на курорте Кубани
09:49Пятьдесят симферопольских улиц до завтра останутся без воды
09:33Россияне снова могут поехать в отпуск по программе кешбэка
09:12Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
08:58Германия заявила о дефиците оружия – поставки Украине под угрозой
08:47Как пережить жару — советы терапевта
08:29Правительство ФРГ сэкономит энергоресурсы за счет граждан и компаний
08:09На работу с питомцем: готовы ли россияне терпеть животных в офисе
Лента новостейМолния