Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
При атаке ВСУ на Антоновский мост в Херсоне погибли два мирных жителя, 16 ранены
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Украинские войска обстреляли мост в понедельник днем. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате удара заявлялось о 15 пострадавших, все гражданские сотрудники ремонтно-восстановительной бригады. Однако сейчас стало известно о жертвах.
"По предварительной информации, двое погибших, 16 пострадавших. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Поэтому мы считаем, что это целенаправленный и спланированный удар, который был осуществлен так, чтобы было как можно большее количество жертв. Они своими террористическими актами пытаются запугать жителей Херсонской области", - рассказал он.
По словам Стремоусова, у пострадавших – травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оценивают их состояние.
"Есть и тяжелые пострадавшие, и средняя, и легкая степени тяжести. Травмы разные", - добавил он.
Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.