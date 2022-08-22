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Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T16:43
2022-08-22T16:43
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Украинские войска обстреляли мост в понедельник днем. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате удара заявлялось о 15 пострадавших, все гражданские сотрудники ремонтно-восстановительной бригады. Однако сейчас стало известно о жертвах.По словам Стремоусова, у пострадавших – травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оценивают их состояние."Есть и тяжелые пострадавшие, и средняя, и легкая степени тяжести. Травмы разные", - добавил он.Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html
https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост

При атаке ВСУ на Антоновский мост в Херсоне погибли два мирных жителя, 16 ранены

16:43 22.08.2022
 
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Украинские войска обстреляли мост в понедельник днем. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате удара заявлялось о 15 пострадавших, все гражданские сотрудники ремонтно-восстановительной бригады. Однако сейчас стало известно о жертвах.
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
14:59
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
"По предварительной информации, двое погибших, 16 пострадавших. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Поэтому мы считаем, что это целенаправленный и спланированный удар, который был осуществлен так, чтобы было как можно большее количество жертв. Они своими террористическими актами пытаются запугать жителей Херсонской области", - рассказал он.
По словам Стремоусова, у пострадавших – травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оценивают их состояние.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:05Новая жизнь на освобожденных территориях
Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области
"Есть и тяжелые пострадавшие, и средняя, и легкая степени тяжести. Травмы разные", - добавил он.
Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
21 июля, 11:18
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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