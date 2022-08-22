https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html

Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост

Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост

Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T16:43

2022-08-22T16:43

2022-08-22T16:43

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Два человека погибли и 16 пострадали в результате атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсонской области. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.Украинские войска обстреляли мост в понедельник днем. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате удара заявлялось о 15 пострадавших, все гражданские сотрудники ремонтно-восстановительной бригады. Однако сейчас стало известно о жертвах.По словам Стремоусова, у пострадавших – травмы различной степени тяжести. Сейчас медики оценивают их состояние."Есть и тяжелые пострадавшие, и средняя, и легкая степени тяжести. Травмы разные", - добавил он.Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.

https://crimea.ria.ru/20220822/vsu-atakovali-iz-himars-antonovskiy-most-postradali-15-chelovek--1124248250.html

https://crimea.ria.ru/20220803/chto-rasskazyvayut-passazhiry-perepravy-cherez-dnepr-v-khersonskoy-oblasti-1124050221.html

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)