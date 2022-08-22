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ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек - РИА Новости Крым, 22.08.2022
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
Не менее 15 человек пострадали в результате атаки украинских войск по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T14:59
2022-08-22T15:10
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Не менее 15 человек пострадали в результате атаки украинских войск по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщает РИА Новости.Удар по мосту был нанесен в понедельник около 13:00 мск. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате травмы получили гражданские сотрудники ремонтной бригады. И добавил, что украинские войска знали о нахождении на мосту гражданских лиц.Жертв среди лиц, которые обеспечивают переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет, уточнил он.Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области &gt;&gt;Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
https://crimea.ria.ru/20220803/antonovskiy-most-v-khersone-vosstanovyat-stroiteli-krymskogo-mosta-1124049709.html
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек

Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост в Херсоне, 15 пострадавших

14:59 22.08.2022 (обновлено: 15:10 22.08.2022)
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваПовреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Не менее 15 человек пострадали в результате атаки украинских войск по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщает РИА Новости.
Удар по мосту был нанесен в понедельник около 13:00 мск. По информации экстренных служб, обстрел велся из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонта дорожного полотна. В результате травмы получили гражданские сотрудники ремонтной бригады.
Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (справа) и Владимир Сальдо - глава администрации Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 14:00Новая жизнь на освобожденных территориях
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"В результате дневного обстрела ВСУ по Антоновскому мосту пострадали гражданские сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады... Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек", - сказал он.
И добавил, что украинские войска знали о нахождении на мосту гражданских лиц.
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"Для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа", - добавил сотрудник экстренных служб.
Жертв среди лиц, которые обеспечивают переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет, уточнил он.
Что рассказывают пассажиры переправы через Днепр в Херсонской области >>
Как сообщалось, Антоновский мост неоднократно подвергался ракетным обстрелам со стороны Украины. В конце июля после удара ВСУ его пришлось закрыть для ремонта дорожного полотна. 3 августа во время поездки в Херсон вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт на мосту могут завершить в течение недели, а работы будут вести строители Крымского моста. Однако после очередного удара 8 августа на мосту была повреждена строительная техника, открытие движения пришлось отложить.
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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