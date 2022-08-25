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Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС - РИА Новости Крым, 25.08.2022
Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС
Украинские боевики продолжают артиллерийский обстрел Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T13:41
2022-08-25T13:41
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают артиллерийский обстрел Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС", – сообщили в МО.В ведомстве сообщили, что ответным артиллерийским огнем ВС РФ огневые средства противника подавлены.Ранее 25 августа в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за сутки на территорию ЗАЭС прилетело 17 снарядов ВСУ.Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции. В ответ член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнение ультиматума Зеленского равносильно самоубийству, этого делать никто не станет.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах &gt;&gt;В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220825/ukraina-snova-obstrelivaet-antonovskiy-most-rabotaet-pvo--stremousov-1124286761.html
https://crimea.ria.ru/20220819/nato-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-na-ukraine-iz-za-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124217626.html
запорожская область
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, министерство обороны рф
Российские военные подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

ВС РФ подавили артпозиции ВСУ, обстреливавшие Запорожскую АЭС

13:41 25.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают артиллерийский обстрел Запорожской атомной электростанции и Энергодара. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС", – сообщили в МО.
Уточняется, что обстрелы производились с огневых позиций ВСУ, дислоцированных в районе городов Никополь и Марганец, а также сел Высшетарасовка и Червоногригоровка на противоположном берегу Каховского водохранилища.
В ведомстве сообщили, что ответным артиллерийским огнем ВС РФ огневые средства противника подавлены.
Ранее 25 августа в эфире "Россия 24" глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за сутки на территорию ЗАЭС прилетело 17 снарядов ВСУ.
Ремонтные работы на Антоновском мосту через Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
11:48
Украина снова обстреливает Антоновский мост, работает ПВО — Стремоусов
Зеленский ранее призвал мировое сообщество принудить российские войска уйти с территории атомной электростанции. В ответ член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнение ультиматума Зеленского равносильно самоубийству, этого делать никто не станет.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Украина разорвала соглашение с РФ о параллельных энергосистемах >>
В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Военная техника ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 13:28Радио "Спутник в Крыму"
НАТО может вмешаться в конфликт на Украине из-за Запорожской АЭС – мнение
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьМинистерство обороны РФ
 
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