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На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 25.08.2022
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На Крым надвигается шторм
На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 25.08.2022
На Крым надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. По данным регионального МЧС ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.08.2022
2022-08-25T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. По данным регионального МЧС ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — предупредили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html
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погода, погода в крыму, мчс крыма
На Крым надвигается шторм

МЧС: ливни, грозы и град обрушатся на Крым в четверг вечером

19:26 25.08.2022 (обновлено: 19:27 25.08.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТучи над Ялтой
Тучи над Ялтой - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. По данным регионального МЧС ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 25 августа, 26 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.", — говорится в сообщении.
Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — предупредили в ведомстве.
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