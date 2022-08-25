https://crimea.ria.ru/20220825/na-krym-nadvigaetsya-shtorm-1124296511.html

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм - РИА Новости Крым, 25.08.2022

На Крым надвигается шторм

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. По данным регионального МЧС ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.08.2022

2022-08-25T19:26

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2022-08-25T19:27

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мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на четверг и пятницу. По данным регионального МЧС ожидаются ливни, грозы и град. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Спасатели предупредили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны подтопления территорий."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — предупредили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220819/moschnyy-liven-obrushilsya-na-simferopol--ulitsy-ushli-pod-vodu-1124222910.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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