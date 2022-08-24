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В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир - РИА Новости Крым, 24.08.2022
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В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир
В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир
В Новофедоровке правоохранители задержали подозреваемого в кражах из квартир пенсионеров, который выдавал себя за продавца газоанализаторов. Об этом рассказали... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T14:55
2022-08-24T14:55
новофедоровка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Новофедоровке правоохранители задержали подозреваемого в кражах из квартир пенсионеров, который выдавал себя за продавца газоанализаторов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.С сообщением о краже в полицию обратилась 81-летняя жительница поселка Новофедоровка Сакского района. Она рассказала, что из квартиры пропали три серебряных перстня, и в этом она подозревает мужчину, который зашел к ней под видом мастера по ремонту и обслуживанию центра пожарной безопасности. Злоумышленник предъявил соответствующее удостоверение и предложил приобрести газоанализатор.Незамедлительно правоохранители приступили к розыску и начали обследование всех дворов многоэтажек и улиц поселка. Подозреваемого вычислили быстро. При задержании мужчина выкинул в траву перстень и деньги в конверте.41-летний симферополец свою вину признал. Как выяснилось, недавно мужчина был осужден за совершение аналогичного преступления в Симферополе, однако тогда ему назначили условный срок. Теперь же ему грозит реальный срок в виде лишения свободы. Возбуждены уголовные дела.Похищенное имущество возвращено потерпевшим.
https://crimea.ria.ru/20220811/krymchanina-ulichili-v-24-krazhakh-imuschestva-simferopoltsev-1124137820.html
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новофедоровка, происшествия
В Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир

МВД Крыма: в Новофедоровке задержан подозреваемый в кражах из квартир пенсионеров

14:55 24.08.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Новофедоровке правоохранители задержали подозреваемого в кражах из квартир пенсионеров, который выдавал себя за продавца газоанализаторов. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
С сообщением о краже в полицию обратилась 81-летняя жительница поселка Новофедоровка Сакского района. Она рассказала, что из квартиры пропали три серебряных перстня, и в этом она подозревает мужчину, который зашел к ней под видом мастера по ремонту и обслуживанию центра пожарной безопасности. Злоумышленник предъявил соответствующее удостоверение и предложил приобрести газоанализатор.
Незамедлительно правоохранители приступили к розыску и начали обследование всех дворов многоэтажек и улиц поселка. Подозреваемого вычислили быстро. При задержании мужчина выкинул в траву перстень и деньги в конверте.
"В ходе документирования преступления сотрудники полиции установили еще одного потерпевшего – у 95-летнего мужчины, который также впустил в свою квартиру подозреваемого, было похищено 60 тыс. рублей", - рассказали в МВД.
41-летний симферополец свою вину признал. Как выяснилось, недавно мужчина был осужден за совершение аналогичного преступления в Симферополе, однако тогда ему назначили условный срок. Теперь же ему грозит реальный срок в виде лишения свободы. Возбуждены уголовные дела.
Похищенное имущество возвращено потерпевшим.
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11 августа, 14:51
Крымчанина уличили в 24 кражах имущества симферопольцев
 
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