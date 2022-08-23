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ЦИК объявил дату тренировки электронного голосования - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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ЦИК объявил дату тренировки электронного голосования
ЦИК объявил дату тренировки электронного голосования - РИА Новости Крым, 23.08.2022
ЦИК объявил дату тренировки электронного голосования
Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования будет проходить в течение двух дней – 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T08:31
2022-08-23T08:31
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования будет проходить в течение двух дней – 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ."31 августа – 1 сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие", - говорится в сообщении.Тренировка, как и само голосование, которое состоится в единый день 11 сентября, пройдет в трех часовых поясах. Дистанционно можно будет проголосовать по 165 избирательным кампаниям в семи регионах – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.Ранее в ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России. Вмешательство в выборы происходит в разных формах и разными методами: от прямых попыток искажения итогов голосования, принуждения к голосованию или отказу от него, взлома аккаунтов до косвенного влияния посредством информационно-психологического воздействия на избирателя в обход действующего законодательства.
https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html
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российская федерация (россия, рф), политика
ЦИК объявил дату тренировки электронного голосования

Тренировка электронного голосования будет проходить два дня

08:31 23.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования будет проходить в течение двух дней – 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии РФ.
"31 августа – 1 сентября пройдет общероссийская тренировка ДЭГ, в ней примут участие все семь регионов, голосующих на федеральной платформе. Приглашение поучаствовать в тренировке получат все избиратели, подавшие заявление на участие", - говорится в сообщении.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 15:44
Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
Тренировка, как и само голосование, которое состоится в единый день 11 сентября, пройдет в трех часовых поясах. Дистанционно можно будет проголосовать по 165 избирательным кампаниям в семи регионах – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Ранее в ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России. Вмешательство в выборы происходит в разных формах и разными методами: от прямых попыток искажения итогов голосования, принуждения к голосованию или отказу от него, взлома аккаунтов до косвенного влияния посредством информационно-психологического воздействия на избирателя в обход действующего законодательства.
 
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