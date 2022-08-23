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Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220823/superjob-vklyuchil-khersonskuyu-oblast-v-razdel-rossiya-1124261034.html
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Сайт поиска работы Superjob включил Херсонскую область в перечень российских регионов, тем самым облегчив поиск работы для херсонцев. Об этом сообщила замглавы... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:16
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сайт поиска работы Superjob включил Херсонскую область в перечень российских регионов, тем самым облегчив поиск работы для херсонцев. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, к системе Superjob уже подключены восемь населенных пунктов области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html
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херсонская область
российская федерация (россия, рф)
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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"

Замглавы ВГА Губарева: Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"

14:23 23.08.2022
 
© РИА Новости КрымДорога на Херсон
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сайт поиска работы Superjob включил Херсонскую область в перечень российских регионов, тем самым облегчив поиск работы для херсонцев. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
"Это дает жителям области дополнительные инструменты: подать заявление в Центр занятости лично и/или параллельно искать вакансии через онлайн-ресурс. Аналогичная схема действует для работодателей", - написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, к системе Superjob уже подключены восемь населенных пунктов области.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы >>
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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