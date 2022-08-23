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Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия" - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Сайт поиска работы Superjob включил Херсонскую область в перечень российских регионов, тем самым облегчив поиск работы для херсонцев. Об этом сообщила замглавы... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:23
2022-08-23T14:16
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Сайт поиска работы Superjob включил Херсонскую область в перечень российских регионов, тем самым облегчив поиск работы для херсонцев. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.По ее словам, к системе Superjob уже подключены восемь населенных пунктов области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html
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херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"
Замглавы ВГА Губарева: Superjob включил Херсонскую область в раздел "Россия"