https://crimea.ria.ru/20220729/bezrabotnym-khersonschiny-predlagayut-oplachivaemye-obschestvennye-raboty-1123997407.html

Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы

Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы

На Херсонщине организуют оплачиваемые общественные работы для безработных жителей. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T19:43

2022-07-29T19:43

2022-07-29T19:43

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На Херсонщине организуют оплачиваемые общественные работы для безработных жителей. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Главная цель общественных работ – предоставление материальной поддержки безработным жителям Херсонщины и сохранение у них мотивации к труду", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.В числе предлагаемых направлений – строительство и ремонт зданий, дорог, газовых и водопроводных сетей, эксплуатация коммунального и паркового хозяйства, обслуживание транспорта, предприятий связи, сельскохозяйственные, мелиоративные и лесные работы, уборка и переработка отходов, уход за больными, инвалидами и другие.За организацию работ отвечают центры занятости населения, участие в социальной деятельности – дело сугубо добровольное. Оплата фиксированная – 20 тысяч рублей в месяц."Непосредственно производить общественные работы будут работодатели (предприятия, организации) по договорам с центрами занятости. Финансирование за счет администрации Херсонской области, которая будет контролировать целевое расходование средств", - заключил Сальдо.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество