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Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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https://crimea.ria.ru/20220729/bezrabotnym-khersonschiny-predlagayut-oplachivaemye-obschestvennye-raboty-1123997407.html
Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы
Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы
На Херсонщине организуют оплачиваемые общественные работы для безработных жителей. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T19:43
2022-07-29T19:43
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На Херсонщине организуют оплачиваемые общественные работы для безработных жителей. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо."Главная цель общественных работ – предоставление материальной поддержки безработным жителям Херсонщины и сохранение у них мотивации к труду", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.В числе предлагаемых направлений – строительство и ремонт зданий, дорог, газовых и водопроводных сетей, эксплуатация коммунального и паркового хозяйства, обслуживание транспорта, предприятий связи, сельскохозяйственные, мелиоративные и лесные работы, уборка и переработка отходов, уход за больными, инвалидами и другие.За организацию работ отвечают центры занятости населения, участие в социальной деятельности – дело сугубо добровольное. Оплата фиксированная – 20 тысяч рублей в месяц."Непосредственно производить общественные работы будут работодатели (предприятия, организации) по договорам с центрами занятости. Финансирование за счет администрации Херсонской области, которая будет контролировать целевое расходование средств", - заключил Сальдо.
https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html
https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-rasskazali-chto-budet-s-avtobusnym-soobscheniem-v-kherson-1123971213.html
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херсонская область, общество
Безработным Херсонщины предлагают оплачиваемые общественные работы

Глава Херсонской ВГА Сальдо: для безработных организуют оплачиваемые общественные работы

19:43 29.07.2022
 
© РИА Новости КрымИсторический центр Херсона
Исторический центр Херсона - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. На Херсонщине организуют оплачиваемые общественные работы для безработных жителей. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
"Главная цель общественных работ – предоставление материальной поддержки безработным жителям Херсонщины и сохранение у них мотивации к труду", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В числе предлагаемых направлений – строительство и ремонт зданий, дорог, газовых и водопроводных сетей, эксплуатация коммунального и паркового хозяйства, обслуживание транспорта, предприятий связи, сельскохозяйственные, мелиоративные и лесные работы, уборка и переработка отходов, уход за больными, инвалидами и другие.
За организацию работ отвечают центры занятости населения, участие в социальной деятельности – дело сугубо добровольное. Оплата фиксированная – 20 тысяч рублей в месяц.
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"Непосредственно производить общественные работы будут работодатели (предприятия, организации) по договорам с центрами занятости. Финансирование за счет администрации Херсонской области, которая будет контролировать целевое расходование средств", - заключил Сальдо.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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