Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220823/ekspert-britaniyu-vpervye-za-50-let-zhdut-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1124249823.html
Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества
Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества
Этой зимой Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T03:05
2022-08-23T03:05
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113122_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_e0a4e24d9b0d7afa9a5578abc7c2b869.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Этой зимой Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. Так оценивает положение дел политолог Малек Дудаков.Как отмечает Дудаков, расходы британцев на электроэнергию зимой достигнут 4 тысяч фунтов в год, что в три-четыре раза больше, чем было прошлой зимой.По словам политолога, во многих частях страны из-за нехватки энергоносителей веерные отключения электричества будут носить хаотичный характер. В лучшем случае это может означать отсутствие электроэнергии в течение четырех-шести часов ежедневно, в худшем – длительные отключения на 5-7 дней.Власти страны уже предложили британцам добровольно отключать электроприборы ежедневно с 17:00 до 20:00, пообещав им за это денежные бонусы. Однако вряд ли эти меры будут особенно популярными у простых британцев, считает Дудаков.Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри &gt;&gt;Аналитик прогнозирует, что развивающееся в Великобритании движение неплательщиков – тех, кто отказывается оплачивать электроэнергию в пику заигравшемуся в свои санкционные войны правительству – будет только усиливаться.Как сообщалось, в понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.
https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html
https://crimea.ria.ru/20220822/medvedev-sprognoziroval-tsenu-na-gaz-dlya-evropy-k-kontsu-goda-1124245026.html
https://crimea.ria.ru/20220811/bolgarii-nado-dat-perezimovat-bez-rossiyskogo-gaza--senator-1124131769.html
великобритания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113122_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5d4ee2f0f9089cf62f0b82ef5940b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, в мире
Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества

Политолог Дудаков: расходы на электроэнергию для британцев этой зимой вырастут в 3-4 раза

03:05 23.08.2022
 
Свеча в доме
Свеча в доме
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Этой зимой Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. Так оценивает положение дел политолог Малек Дудаков.
"Британские власти спешно готовятся к приближению зимнего периода. Соединенное Королевство впервые за 50 лет столкнется с веерными отключениями электричества в ноябре, декабре и январе. Для многих британцев отключение электроэнергии будет связано с неспособностью платить за коммуналку", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:05
Впервые с марта: цена на газ в Европе взлетела до 3 тысяч долларов
Как отмечает Дудаков, расходы британцев на электроэнергию зимой достигнут 4 тысяч фунтов в год, что в три-четыре раза больше, чем было прошлой зимой.
По словам политолога, во многих частях страны из-за нехватки энергоносителей веерные отключения электричества будут носить хаотичный характер. В лучшем случае это может означать отсутствие электроэнергии в течение четырех-шести часов ежедневно, в худшем – длительные отключения на 5-7 дней.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:24
Медведев спрогнозировал цену на газ для Европы к концу года
"Суммарно до 6 миллионов британцев – это 10% населения страны – окажутся под ударом. Еще миллионы человек попадут в "топливную нищету" и рискуют попросту замерзнуть, если зима окажется очень холодной", – предполагает политолог.
Власти страны уже предложили британцам добровольно отключать электроприборы ежедневно с 17:00 до 20:00, пообещав им за это денежные бонусы. Однако вряд ли эти меры будут особенно популярными у простых британцев, считает Дудаков.
Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри >>
Аналитик прогнозирует, что развивающееся в Великобритании движение неплательщиков – тех, кто отказывается оплачивать электроэнергию в пику заигравшемуся в свои санкционные войны правительству – будет только усиливаться.
Председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 10:06
Болгарии надо дать перезимовать без российского газа — сенатор
Как сообщалось, в понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.
 
ВеликобританияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества
00:01В Крыму жара: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 августа
22:08Главные события и заявления дня: 22 августа
21:59Роботы в России: перспективы и прогнозы от эксперта
21:22Гей-парад имени Бандеры: как Вован и Лексус разыграли "Гендальфа"
21:09Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
20:51Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми
20:26Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам
20:13В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков
19:58Курс евро обновил двадцатилетний минимум
19:39Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes
19:18Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
18:54Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
18:46ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной 2:19
18:27Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
18:08Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
17:41За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
17:26В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
17:11В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
Лента новостейМолния