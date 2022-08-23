https://crimea.ria.ru/20220823/ekspert-britaniyu-vpervye-za-50-let-zhdut-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1124249823.html

Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества

Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Эксперт: Британию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества

Этой зимой Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T03:05

2022-08-23T03:05

2022-08-23T03:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Этой зимой Великобританию впервые за 50 лет ждут веерные отключения электричества, поскольку многие граждане не смогут платить за электроэнергию в три-четыре раза больше, чем раньше. Так оценивает положение дел политолог Малек Дудаков.Как отмечает Дудаков, расходы британцев на электроэнергию зимой достигнут 4 тысяч фунтов в год, что в три-четыре раза больше, чем было прошлой зимой.По словам политолога, во многих частях страны из-за нехватки энергоносителей веерные отключения электричества будут носить хаотичный характер. В лучшем случае это может означать отсутствие электроэнергии в течение четырех-шести часов ежедневно, в худшем – длительные отключения на 5-7 дней.Власти страны уже предложили британцам добровольно отключать электроприборы ежедневно с 17:00 до 20:00, пообещав им за это денежные бонусы. Однако вряд ли эти меры будут особенно популярными у простых британцев, считает Дудаков.Как санкции против России влияют на развитие Чехии — взгляд изнутри >>Аналитик прогнозирует, что развивающееся в Великобритании движение неплательщиков – тех, кто отказывается оплачивать электроэнергию в пику заигравшемуся в свои санкционные войны правительству – будет только усиливаться.Как сообщалось, в понедельник утром спотовая цена на газ продолжила расти после новости о новом ремонте на газопроводе "Северный поток", преодолев планку в 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров. Всего за несколько часов в ходе торгов цена поднялась выше 3 тыс. долларов впервые с начала марта.

https://crimea.ria.ru/20220822/vpervye-s-marta-tsena-na-gaz-v-evrope-vzletela-do-3-tysyach-dollarov-1124244753.html

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https://crimea.ria.ru/20220811/bolgarii-nado-dat-perezimovat-bez-rossiyskogo-gaza--senator-1124131769.html

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