https://crimea.ria.ru/20220822/zhaloby-po-povodu-i-bez-pochemu-skoraya-opazdyvaet-na-vyzovy-krymchan-1124207218.html
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T03:27
2022-08-22T03:27
2022-08-22T03:27
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069469_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0cb61c9053a8e6795f3f810bbc30529a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных ситуаций. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.По его словам, граждане часто вызывают скорую, чтобы проконсультироваться и получить совет специалиста, вместо того, чтобы своевременно обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача."В Краснодарском крае из 10 вызовов шесть автоматически уходят на поликлинику – болит спина, тянет почку, хрипит горло, температура относительно не большая. Все это обслуживается поликлиническим звеном, а оставшиеся четыре вызова уже экстренные. Естественно, когда бригада стоит на подстанции и поступил вызов, она сорвалась и за 20 минут доехала куда угодно, но у нас система работает не так, к сожалению. Люди возлагают очень много надежд на скорую помощь и вызывают ее по поводу и без", – констатирует он.В пример Олефиренко приводит пожарных, которые пребывают на место происшествия в считанные минуты, потому что находятся на базе в полной готовности к выезду, а "не катаются где-то там с профилактическими мероприятиями".Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь вызывается в том случае, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности – судороги, потеря сознания, приступ бронхиальной астмы, падение с высоты, огнестрельные ранения, нарушение течения беременности на любом сроке и так далее.В заключении Олефиренко призывал крымчан к вакцинации и ревакцинации против COVID-19, напомнив, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции стремительно падает.
https://crimea.ria.ru/20220806/v-kerchi-agressivnyy-muzhchina-s-pistoletom-ugrozhal-medikam-skoroy-pomoschi-1124085553.html
https://crimea.ria.ru/20220707/shlagbaum-na-puti-skoroy-pomoschi-na-naberezhnoy-v-feodosii-umer-muzhchina-1123772474.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069469_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0e1825e81695b576165097f0e6f0c1ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
Директор центра медицины катастроф Крыма рассказал, почему скорая опаздывает на вызовы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым.
Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных ситуаций. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму"
сделал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
По его словам, граждане часто вызывают скорую, чтобы проконсультироваться и получить совет специалиста, вместо того, чтобы своевременно обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача.
"В Краснодарском крае из 10 вызовов шесть автоматически уходят на поликлинику – болит спина, тянет почку, хрипит горло, температура относительно не большая. Все это обслуживается поликлиническим звеном, а оставшиеся четыре вызова уже экстренные. Естественно, когда бригада стоит на подстанции и поступил вызов, она сорвалась и за 20 минут доехала куда угодно, но у нас система работает не так, к сожалению. Люди возлагают очень много надежд на скорую помощь и вызывают ее по поводу и без", – констатирует он.
В пример Олефиренко приводит пожарных, которые пребывают на место происшествия в считанные минуты, потому что находятся на базе в полной готовности к выезду, а "не катаются где-то там с профилактическими мероприятиями".
"Сейчас опять растет заболеваемость COVID, посыпались вызовы: я не чувствую запаха, у меня вроде бы температура, срочно приезжайте, а как это вы не доехали за 20 минут, я сейчас напишу Аксенову жалобу… Мы стараемся вести профилактическую работу и объяснить, что, ребята, если не дай бог у вашего ребенка судороги на фоне высокой температуры – да, это скорая помощь, но если у вас четыре дня температура и вы в три часа ночи решили проконсультироваться с доктором, ну мы не можем приехать за 20 минут чисто физически, потому что таких как вы умников очень много", – поясняет Олефиренко.
Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь вызывается в том случае, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности – судороги, потеря сознания, приступ бронхиальной астмы, падение с высоты, огнестрельные ранения, нарушение течения беременности на любом сроке и так далее.
В заключении Олефиренко призывал крымчан к вакцинации и ревакцинации против COVID-19, напомнив, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции стремительно падает
.