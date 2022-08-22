https://crimea.ria.ru/20220822/zhaloby-po-povodu-i-bez-pochemu-skoraya-opazdyvaet-na-vyzovy-krymchan-1124207218.html

Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан

Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан

Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T03:27

2022-08-22T03:27

2022-08-22T03:27

радио "спутник в крыму"

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных ситуаций. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.По его словам, граждане часто вызывают скорую, чтобы проконсультироваться и получить совет специалиста, вместо того, чтобы своевременно обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача."В Краснодарском крае из 10 вызовов шесть автоматически уходят на поликлинику – болит спина, тянет почку, хрипит горло, температура относительно не большая. Все это обслуживается поликлиническим звеном, а оставшиеся четыре вызова уже экстренные. Естественно, когда бригада стоит на подстанции и поступил вызов, она сорвалась и за 20 минут доехала куда угодно, но у нас система работает не так, к сожалению. Люди возлагают очень много надежд на скорую помощь и вызывают ее по поводу и без", – констатирует он.В пример Олефиренко приводит пожарных, которые пребывают на место происшествия в считанные минуты, потому что находятся на базе в полной готовности к выезду, а "не катаются где-то там с профилактическими мероприятиями".Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь вызывается в том случае, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности – судороги, потеря сознания, приступ бронхиальной астмы, падение с высоты, огнестрельные ранения, нарушение течения беременности на любом сроке и так далее.В заключении Олефиренко призывал крымчан к вакцинации и ревакцинации против COVID-19, напомнив, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции стремительно падает.

https://crimea.ria.ru/20220806/v-kerchi-agressivnyy-muzhchina-s-pistoletom-ugrozhal-medikam-skoroy-pomoschi-1124085553.html

https://crimea.ria.ru/20220707/shlagbaum-na-puti-skoroy-pomoschi-na-naberezhnoy-v-feodosii-umer-muzhchina-1123772474.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество