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Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T03:27
2022-08-22T03:27
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных ситуаций. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.По его словам, граждане часто вызывают скорую, чтобы проконсультироваться и получить совет специалиста, вместо того, чтобы своевременно обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача."В Краснодарском крае из 10 вызовов шесть автоматически уходят на поликлинику – болит спина, тянет почку, хрипит горло, температура относительно не большая. Все это обслуживается поликлиническим звеном, а оставшиеся четыре вызова уже экстренные. Естественно, когда бригада стоит на подстанции и поступил вызов, она сорвалась и за 20 минут доехала куда угодно, но у нас система работает не так, к сожалению. Люди возлагают очень много надежд на скорую помощь и вызывают ее по поводу и без", – констатирует он.В пример Олефиренко приводит пожарных, которые пребывают на место происшествия в считанные минуты, потому что находятся на базе в полной готовности к выезду, а "не катаются где-то там с профилактическими мероприятиями".Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь вызывается в том случае, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности – судороги, потеря сознания, приступ бронхиальной астмы, падение с высоты, огнестрельные ранения, нарушение течения беременности на любом сроке и так далее.В заключении Олефиренко призывал крымчан к вакцинации и ревакцинации против COVID-19, напомнив, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции стремительно падает.
https://crimea.ria.ru/20220806/v-kerchi-agressivnyy-muzhchina-s-pistoletom-ugrozhal-medikam-skoroy-pomoschi-1124085553.html
https://crimea.ria.ru/20220707/shlagbaum-na-puti-skoroy-pomoschi-na-naberezhnoy-v-feodosii-umer-muzhchina-1123772474.html
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан

Директор центра медицины катастроф Крыма рассказал, почему скорая опаздывает на вызовы

03:27 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания бригады скорой медицинской помощи сократится до положенных 20 минут, если жители и гости Крыма будут обращаться исключительно в случае экстренных ситуаций. Такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
По его словам, граждане часто вызывают скорую, чтобы проконсультироваться и получить совет специалиста, вместо того, чтобы своевременно обратиться в поликлинику или вызвать участкового врача.
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"В Краснодарском крае из 10 вызовов шесть автоматически уходят на поликлинику – болит спина, тянет почку, хрипит горло, температура относительно не большая. Все это обслуживается поликлиническим звеном, а оставшиеся четыре вызова уже экстренные. Естественно, когда бригада стоит на подстанции и поступил вызов, она сорвалась и за 20 минут доехала куда угодно, но у нас система работает не так, к сожалению. Люди возлагают очень много надежд на скорую помощь и вызывают ее по поводу и без", – констатирует он.
В пример Олефиренко приводит пожарных, которые пребывают на место происшествия в считанные минуты, потому что находятся на базе в полной готовности к выезду, а "не катаются где-то там с профилактическими мероприятиями".
"Сейчас опять растет заболеваемость COVID, посыпались вызовы: я не чувствую запаха, у меня вроде бы температура, срочно приезжайте, а как это вы не доехали за 20 минут, я сейчас напишу Аксенову жалобу… Мы стараемся вести профилактическую работу и объяснить, что, ребята, если не дай бог у вашего ребенка судороги на фоне высокой температуры – да, это скорая помощь, но если у вас четыре дня температура и вы в три часа ночи решили проконсультироваться с доктором, ну мы не можем приехать за 20 минут чисто физически, потому что таких как вы умников очень много", – поясняет Олефиренко.
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Он подчеркнул, что скорая медицинская помощь вызывается в том случае, когда жизнь и здоровье пациента находятся в опасности – судороги, потеря сознания, приступ бронхиальной астмы, падение с высоты, огнестрельные ранения, нарушение течения беременности на любом сроке и так далее.
В заключении Олефиренко призывал крымчан к вакцинации и ревакцинации против COVID-19, напомнив, что уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусной инфекции стремительно падает.
 
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Заголовок открываемого материала
03:27Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
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