https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-rebenka-s-invalidnostyu-vygnali-iz-igrovoy-komnaty--sk-1124242852.html

В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК

В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК

Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК. РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T09:48

2022-08-22T09:48

2022-08-22T09:49

севастополь

крымский следком

происшествия

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/10/1115301020_0:198:3166:1978_1920x0_80_0_0_ec545031dd1f5d8587e38e3ff96d124a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.Следователи оперативно отреагировали на инцидент и начали проверку, также они проведут профилактическую работу с сотрудниками детского центра для исключения подобных фактов впредь.На информацию уже отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообещал встретиться с мамой и девочкой и лично разобраться в этом вопросе.

https://crimea.ria.ru/20220818/kak-dostigat-tseley-i-nauchit-etomu-rebenka---psikhiatr-1124212395.html

https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-do-bolnykh-detey-godami-ne-dokhodili-lekarstva-vedetsya-sledstvie-1124201200.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крымский следком, происшествия, михаил развожаев