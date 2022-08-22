В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК
СК начал проверку после того, как ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты
09:48 22.08.2022 (обновлено: 09:49 22.08.2022)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками СК была выявлена публикация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации также были приложены видеозаписи из детского центра, на которых администратор излагает свою позицию, а родители ребенка рассказывают, что ранее диагноз дочки не был преградой для нахождения в общественных местах и общения со сверстниками", - рассказали в ведомстве.
Следователи оперативно отреагировали на инцидент и начали проверку, также они проведут профилактическую работу с сотрудниками детского центра для исключения подобных фактов впредь.
На информацию уже отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообещал встретиться с мамой и девочкой и лично разобраться в этом вопросе.
"Не думал, что такое возможно в Севастополе. Если какие-то предприниматели не включают голову, и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки", - написал он в своем Telegram-канале.