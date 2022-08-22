Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-rebenka-s-invalidnostyu-vygnali-iz-igrovoy-komnaty--sk-1124242852.html
В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК
В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК
Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T09:48
2022-08-22T09:49
севастополь
крымский следком
происшествия
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/10/1115301020_0:198:3166:1978_1920x0_80_0_0_ec545031dd1f5d8587e38e3ff96d124a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.Следователи оперативно отреагировали на инцидент и начали проверку, также они проведут профилактическую работу с сотрудниками детского центра для исключения подобных фактов впредь.На информацию уже отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообещал встретиться с мамой и девочкой и лично разобраться в этом вопросе.
https://crimea.ria.ru/20220818/kak-dostigat-tseley-i-nauchit-etomu-rebenka---psikhiatr-1124212395.html
https://crimea.ria.ru/20220817/v-krymu-do-bolnykh-detey-godami-ne-dokhodili-lekarstva-vedetsya-sledstvie-1124201200.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/10/1115301020_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_9425f332eb4b965db015da53d4ba49b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крымский следком, происшествия, михаил развожаев
В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК

СК начал проверку после того, как ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты

09:48 22.08.2022 (обновлено: 09:49 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Следователи проверяют информацию в соцсетях об ограничении прав ребенка-инвалида в одном из торговых центров Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками СК была выявлена публикация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации также были приложены видеозаписи из детского центра, на которых администратор излагает свою позицию, а родители ребенка рассказывают, что ранее диагноз дочки не был преградой для нахождения в общественных местах и общения со сверстниками", - рассказали в ведомстве.
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:19Радио "Спутник в Крыму"
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
Следователи оперативно отреагировали на инцидент и начали проверку, также они проведут профилактическую работу с сотрудниками детского центра для исключения подобных фактов впредь.
На информацию уже отреагировал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообещал встретиться с мамой и девочкой и лично разобраться в этом вопросе.
"Не думал, что такое возможно в Севастополе. Если какие-то предприниматели не включают голову, и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки", - написал он в своем Telegram-канале.
Лекарства. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 17:50
В Крыму до больных детей годами не доходили лекарства, ведется следствие
 
СевастопольКрымский СледкомПроисшествияМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48В Севастополе ребенка с инвалидностью выгнали из игровой комнаты – СК
09:13Небо закрыто: запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен
09:03Ушел навсегда: в Запорожской области призвали Киев забыть о Крыме
08:49В Роспотребнадзоре назвали самые опасные продукты летом
08:25В Крыму наступает очередной пик активности клещей
08:03Путешествие за едой: в РФ назвали самые "вкусные" города
07:29Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога
07:03Сколько туристов в этом году побывали в заповедниках Крыма
03:27Жалобы "по поводу и без": почему скорая опаздывает на вызовы крымчан
00:01Прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
21:38Очередная попытка атаковать Бельбек - сработали системы ПВО
20:07Главные события и заявления дня: 21 августа
19:35Какие продукты спасают от головной боли
18:51Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
18:12Как не стать жертвой аферистов при покупке квартиры – советы эксперта
17:43В Крыму жара набирает обороты
16:58Расхламляемся к осени – советы эксперта
16:24Число жертв ДТП в Ульяновской области выросло до 15 человек. ДОПОЛНЕНО
16:05Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
Лента новостейМолния