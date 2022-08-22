https://crimea.ria.ru/20220822/uchit-i-lechit-kak-pravilno-chitat-skazki-s-detmi-1124250283.html
Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми
Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми
Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, как чтение и обсуждение сказок с родителями помогает детям справиться с... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T20:51
2022-08-22T20:51
2022-08-22T20:51
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, как чтение и обсуждение сказок с родителями помогает детям справиться с переживаниями.По словам Наумовой, сюжеты детских сказок весьма поучительные, однако важно не только читать их, но и обсуждать с ребенком. Диалоги о прочитанном помогают лучше усвоить сюжет, поставить себя на место каждого героя и посмотреть на ситуацию с разных сторон.Специалист рекомендует после прочтения задавать ребенку вопросы – что он думает о прочитанном, какой герой больше понравился, что напугало или рассмешило его в сюжете.Подобные методы используют детские психологи во время сказкотерапии – это один из видов психотерапии, направленный на развитие эмоционального интеллекта, коррекции поведения и профилактики отклонений. Сказкотерапия помогает справиться с детскими травмами, страхами и переживаниями, например, ночными кошмарами или недержанием мочи, перечислила эксперт.Применить такие методы может только профессиональный психолог, уточнила семейный терапевт, и дала несколько советов родителям о том, как обсуждать с ребенком тревожащие его ситуации."Родители могут поиграть с ребенком в проблему и придумать вместе какую-то сказку на ее основе. И вообще родители могут поддержать ребенка, похвалить, не осуждать за то, что он оказался в сложной ситуации, а позже задавать вопросы, отвечая на которые ребенок будет приходить к каким-то умозаключениям, которые помогут ему укрепиться и стать сильнее, и это будет здорово", – заключила она.Ранее детский психолог рассказала, в каком возрасте ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика.
https://crimea.ria.ru/20220822/kritikovat-nelzya-podderzhat-sovety-po-vospitaniyu-detey-ot-psikhologa-1124235066.html
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психология, общество
Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми
Семейный психолог Наумова рассказала, как правильно читать сказки детям
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова рассказала, как чтение и обсуждение сказок с родителями помогает детям справиться с переживаниями.
По словам Наумовой, сюжеты детских сказок весьма поучительные, однако важно не только читать их, но и обсуждать с ребенком. Диалоги о прочитанном помогают лучше усвоить сюжет, поставить себя на место каждого героя и посмотреть на ситуацию с разных сторон.
"После прочтения сказки самое главное — потом с ребенком поговорить. Попробовать занять роли разных персонажей, чтобы через них ребенок лучше понял ситуации, в которых он оказывается, в том числе проблематичные. Сказка учит, но важно чтобы рядом были взрослые, которые могли бы обсудить с ребенком героев, посмотреть разные точки зрения и шире посмотреть на ситуации", – рассказала она.
Специалист рекомендует после прочтения задавать ребенку вопросы – что он думает о прочитанном, какой герой больше понравился, что напугало или рассмешило его в сюжете.
Подобные методы используют детские психологи во время сказкотерапии – это один из видов психотерапии, направленный на развитие эмоционального интеллекта, коррекции поведения и профилактики отклонений. Сказкотерапия помогает справиться с детскими травмами, страхами и переживаниями, например, ночными кошмарами или недержанием мочи, перечислила эксперт.
"Мы разбираем тревожные для ребенка ситуации, как будто бы не с ним это происходит, а со сказочным героем. Ставим свою сказку. Так мы находим проблему, которая его пугает, устраняем ее на образах. Ребенок понимает, что мы победили зло и добро восторжествовало, и проблема уходит", – поделилась Наумова.
Применить такие методы может только профессиональный психолог, уточнила семейный терапевт, и дала несколько советов родителям о том, как обсуждать с ребенком тревожащие его ситуации.
"Родители могут поиграть с ребенком в проблему и придумать вместе какую-то сказку на ее основе. И вообще родители могут поддержать ребенка, похвалить, не осуждать за то, что он оказался в сложной ситуации, а позже задавать вопросы, отвечая на которые ребенок будет приходить к каким-то умозаключениям, которые помогут ему укрепиться и стать сильнее, и это будет здорово", – заключила она.
Ранее детский психолог рассказала
, в каком возрасте ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика.