https://crimea.ria.ru/20220822/kurs-evro-obnovil-dvadtsatiletniy-minimum-1124253836.html
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
Курс евро обновил двадцатилетний минимум - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T19:58
2022-08-22T19:58
2022-08-22T19:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что к 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 0,9932 доллара с прошлого уровня закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил двадцатилетний минимум.9 августа курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
Курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня в один доллар