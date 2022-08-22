https://crimea.ria.ru/20220822/kurs-evro-obnovil-dvadtsatiletniy-minimum-1124253836.html

Курс евро обновил двадцатилетний минимум

Курс евро обновил двадцатилетний минимум - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Курс евро обновил двадцатилетний минимум

В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T19:58

2022-08-22T19:58

2022-08-22T19:58

российская федерация (россия, рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118768342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7df002adf911dd0debf0e01330c56f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что к 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 0,9932 доллара с прошлого уровня закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил двадцатилетний минимум.9 августа курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.

https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика