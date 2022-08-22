Рейтинг@Mail.ru
Курс евро обновил двадцатилетний минимум - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/kurs-evro-obnovil-dvadtsatiletniy-minimum-1124253836.html
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
Курс евро обновил двадцатилетний минимум - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Курс евро обновил двадцатилетний минимум
В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T19:58
2022-08-22T19:58
российская федерация (россия, рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118768342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7df002adf911dd0debf0e01330c56f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Отмечается, что к 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 0,9932 доллара с прошлого уровня закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил двадцатилетний минимум.9 августа курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
https://crimea.ria.ru/20220713/chto-teper-delat-s-evro--mnenie-eksperta-1123822651.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118768342_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b8a78e67c97802693a30d39d72ef7c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), экономика
Курс евро обновил двадцатилетний минимум

Курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня в один доллар

19:58 22.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурс евро
Курс евро - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В понедельник курс евро впервые с 2002 года опустился ниже уровня 0,9952 доллара, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что к 18.52 мск курс евро к доллару снижался до 0,9932 доллара с прошлого уровня закрытия в 1,0034 доллара. При этом в ходе торгов он уже опускался до 0,9928 доллара.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 03:00
Что теперь делать с евро — мнение эксперта
Ранее в понедельник евро ушел ниже уровня в 1 доллар, впервые с 14 июля. А теперь преодолен и минимум того дня в 0,9952 доллара и курс европейской валюты обновил двадцатилетний минимум.
9 августа курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Экономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно
20:51Учит и лечит: как правильно читать сказки с детьми
20:26Ученые изучают искусственный сон для полетов к другим планетам
20:13В Запорожье уничтожен пункт управления украинских боевиков
19:58Курс евро обновил двадцатилетний минимум
19:39Председатель кооператива в Алуште "обменял" участок на Mercedes
19:18Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
18:54Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
18:46ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной 2:19
18:27Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
18:08Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
17:41За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
17:26В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
17:11В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
17:00В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна
16:43Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
16:34В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"
16:00На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
15:56Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
15:41Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Лента новостейМолния