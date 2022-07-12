https://crimea.ria.ru/20220712/medvedev-nazval-posledstviya-ravenstva-kursov-dollara-i-evro-1123821540.html

Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро

Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро

Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T15:47

2022-07-12T15:47

2022-07-12T15:47

дмитрий медведев

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, падение курса евро относительно доллара наглядно демонстрирует, что именно Европа, а не США "платит звонкой монетой за кровавый кризис на Украине".Тем не менее, платежеспособность Европы не должна беспокоить Россию, которой нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым сложным условиям, отметил Медведев."Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", – добавил замглавы Совбеза РФ.Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.

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дмитрий медведев, экономика, в мире