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Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T15:47
2022-07-12T15:47
дмитрий медведев
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, падение курса евро относительно доллара наглядно демонстрирует, что именно Европа, а не США "платит звонкой монетой за кровавый кризис на Украине".Тем не менее, платежеспособность Европы не должна беспокоить Россию, которой нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым сложным условиям, отметил Медведев."Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", – добавил замглавы Совбеза РФ.Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
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дмитрий медведев, экономика, в мире
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро

Медведев о последствиях ослабления евро: возможно создание новой резервной валюты БРИКС

15:47 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, падение курса евро относительно доллара наглядно демонстрирует, что именно Европа, а не США "платит звонкой монетой за кровавый кризис на Украине".
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Тем не менее, платежеспособность Европы не должна беспокоить Россию, которой нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым сложным условиям, отметил Медведев.
"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", – добавил замглавы Совбеза РФ.
Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
 
Дмитрий МедведевЭкономикаВ мире
 
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