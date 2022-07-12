https://crimea.ria.ru/20220712/medvedev-nazval-posledstviya-ravenstva-kursov-dollara-i-evro-1123821540.html
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T15:47
2022-07-12T15:47
2022-07-12T15:47
дмитрий медведев
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122539065_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_666f31a797e22c7316f7caba6476fe99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По его словам, падение курса евро относительно доллара наглядно демонстрирует, что именно Европа, а не США "платит звонкой монетой за кровавый кризис на Украине".Тем не менее, платежеспособность Европы не должна беспокоить Россию, которой нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым сложным условиям, отметил Медведев."Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", – добавил замглавы Совбеза РФ.Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.
/20220525/defolt-grozit-70-stranam-iz-za-konflikta-na-ukraine--1123340823.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/1c/1122539065_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_61c1ee66241f186741407580f7a0bc3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, экономика, в мире
Медведев назвал последствия равенства курсов доллара и евро
Медведев о последствиях ослабления евро: возможно создание новой резервной валюты БРИКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сближение курсов доллара и евро обусловлено самоубийственной санкционной политикой Европы, результатом которой может стать создание резервной валюты стран БРИКС, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, падение курса евро относительно доллара наглядно демонстрирует, что именно Европа, а не США "платит звонкой монетой за кровавый кризис на Украине".
Тем не менее, платежеспособность Европы не должна беспокоить Россию, которой нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым сложным условиям, отметил Медведев.
"Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов", – добавил замглавы Совбеза РФ.
Во вторник курс евро на международном рынке достиг паритета с долларом впервые за 20 лет.