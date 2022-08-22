Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 22.08.2022
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной
Федеральная служба безопасности России в понедельник опубликовало видео с гражданкой Украины Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве российской... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T18:46
2022-08-22T18:46
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
видео
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124252288_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a4271716ee99b1ddc55f911f37340d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России в понедельник опубликовало видео с гражданкой Украины Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.Продемонстрированы несколько записей, на которых видно, как Вовк вместе со своей 12-летней дочерью въезжает на территорию Российской Федерации. На втором ролике показано, как она входит в дом, в котором проживала Дугина. На третьем видео Вовк проходит досмотр на границе при выезде из РФ.Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
https://crimea.ria.ru/20220822/za-ubiystvom-duginoy-mogut-stoyat-spetssluzhby-zapada--ekspert-1124251721.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео ФСБ РФ. Официальное сообщение о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной
Видео ЦОС ФСБ Росии к официальному сообщению о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной.
2022-08-22T18:46
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124252288_265:0:1225:720_1920x0_80_0_0_c4204d49371bb7b98e7445197499be95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, происшествия
ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной

ФСБ опубликовано видео с Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве Дарьи Дугиной

18:46 22.08.2022
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России в понедельник опубликовало видео с гражданкой Украины Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Продемонстрированы несколько записей, на которых видно, как Вовк вместе со своей 12-летней дочерью въезжает на территорию Российской Федерации. На втором ролике показано, как она входит в дом, в котором проживала Дугина. На третьем видео Вовк проходит досмотр на границе при выезде из РФ.
Следователи СК РФ работают на месте убийства Дарьи Дугиной
17:41
За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.
В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВидеоПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:18Бархатный сезон в Крыму: какие города популярны у туристов
18:54Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
18:46ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной 2:19
18:27Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
18:08Табу на салюты: в Белгородской области продлен "желтый" уровень угрозы
17:41За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
17:26В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
17:11В Херсонской области рассказали о сообщении с Крымом после атаки ВСУ
17:00В Минобороны Турции озвучили объем вывезенного из Украины зерна
16:43Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
16:34В Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"
16:00На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
15:56Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
15:41Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
15:36Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
15:33Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
15:27Где в столице Крыма во вторник выключат свет
15:13В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
15:08Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов
14:59ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
Лента новостейМолния