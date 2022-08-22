https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-pokazalo-video-s-predpolagaemoy-ubiytsey-dari-duginoy-1124252656.html

ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной

ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 22.08.2022

ФСБ показало видео с предполагаемой убийцей Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности России в понедельник опубликовало видео с гражданкой Украины Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве российской... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T18:46

2022-08-22T18:46

2022-08-22T18:46

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

видео

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России в понедельник опубликовало видео с гражданкой Украины Натальей Вовк, которую подозревают в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.Продемонстрированы несколько записей, на которых видно, как Вовк вместе со своей 12-летней дочерью въезжает на территорию Российской Федерации. На втором ролике показано, как она входит в дом, в котором проживала Дугина. На третьем видео Вовк проходит досмотр на границе при выезде из РФ.Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.

https://crimea.ria.ru/20220822/za-ubiystvom-duginoy-mogut-stoyat-spetssluzhby-zapada--ekspert-1124251721.html

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Видео ФСБ РФ. Официальное сообщение о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной Видео ЦОС ФСБ Росии к официальному сообщению о раскрытии убийства журналистки Дарьи Дугиной. 2022-08-22T18:46 true PT2M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, происшествия