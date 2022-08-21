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Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет
Ключ к крепкой иммунной системе – здоровый образ жизни, начать его стоит с питания. Такое мнение высказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T16:05
2022-08-21T16:05
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ключ к крепкой иммунной системе – здоровый образ жизни, начать его стоит с питания. Такое мнение высказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Знаменской, природа подарила человеку "мощнейшую многоуровневую защитную систему". В первую очередь она защищает организм от инфекций, однако зачастую врагом номер один является сам человек.Ключ к сильному иммунитету кроется в поддержании здорового образа жизни и полноценном питании, убеждена Знаменская."Питаться нужно не только овощами и фруктами, но и белками, потому что факторы иммунной системы – в основном белковые соединения. Если мы их не получаем – нет и аминокислот, а значит и пластического материала, из которого построятся факторы защиты", – рассказала аллерголог.Кроме того, важно своевременно получать витамины, но не в виде таблеток, а "естественным путем", отметила она, и закаливать организм."Витамины – это такой фермент, который участвует во всех реакциях. Организм нуждается не только в витамине С, но и в витамине А, D, а это яйца, молоко, мясо, рыба. Также помним о закаливании, начинать можно с начала лета, достаточно умываться холодной водой утром и омывать ноги прохладной водой вечером", – уточнила эксперт.В заключении аллерголог напомнила, что назначить витамины и дозу их приема может только специалист после определения уровня их содержания в организме человека. Помочь в этом может врач-эндокринолог, диетолог или нутрициолог.Ранее врач назвала лучшие продукты для очищения организма.
https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет

Врач Знаменская рассказала, как человек разрушает иммунитет и можно ли его восстановить

16:05 21.08.2022
 
© tumisu-148124/pixabayОтказ от курения
Отказ от курения
© tumisu-148124/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ключ к крепкой иммунной системе – здоровый образ жизни, начать его стоит с питания. Такое мнение высказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Знаменской, природа подарила человеку "мощнейшую многоуровневую защитную систему". В первую очередь она защищает организм от инфекций, однако зачастую врагом номер один является сам человек.

"Иммунная система работает с рождения, а в процессе жизни формируется приобретенная иммунная система. Задача человека – не укреплять ее, а не разрушать то, что дано от рождения. Вот человек сидит на диване, курит сигарету, выпивает и закусывает малиной или клубникой, надеясь, что эти витамины как-то помогут. Сразу говорю: не помогут. Разрушая свою иммунную систему, какими-то пищевыми продуктами ее не восстановишь", – подчеркнула специалист.

Ключ к сильному иммунитету кроется в поддержании здорового образа жизни и полноценном питании, убеждена Знаменская.
"Питаться нужно не только овощами и фруктами, но и белками, потому что факторы иммунной системы – в основном белковые соединения. Если мы их не получаем – нет и аминокислот, а значит и пластического материала, из которого построятся факторы защиты", – рассказала аллерголог.
Кроме того, важно своевременно получать витамины, но не в виде таблеток, а "естественным путем", отметила она, и закаливать организм.
"Витамины – это такой фермент, который участвует во всех реакциях. Организм нуждается не только в витамине С, но и в витамине А, D, а это яйца, молоко, мясо, рыба. Также помним о закаливании, начинать можно с начала лета, достаточно умываться холодной водой утром и омывать ноги прохладной водой вечером", – уточнила эксперт.
В заключении аллерголог напомнила, что назначить витамины и дозу их приема может только специалист после определения уровня их содержания в организме человека. Помочь в этом может врач-эндокринолог, диетолог или нутрициолог.
Ранее врач назвала лучшие продукты для очищения организма.
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