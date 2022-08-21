https://crimea.ria.ru/20220821/kurit-sigaretu-i-zakusyvaet-malinoy-kak-chelovek-ubivaet-svoy-immunitet-1124219787.html

Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет

Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Курит сигарету и закусывает малиной: как человек убивает свой иммунитет

Ключ к крепкой иммунной системе – здоровый образ жизни, начать его стоит с питания. Такое мнение высказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T16:05

2022-08-21T16:05

2022-08-21T16:05

радио "спутник в крыму"

общество

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/12/1121463003_0:37:1920:1117_1920x0_80_0_0_a7d0f4573dd60b8eeddac0d5f8dc199b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Ключ к крепкой иммунной системе – здоровый образ жизни, начать его стоит с питания. Такое мнение высказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Знаменской, природа подарила человеку "мощнейшую многоуровневую защитную систему". В первую очередь она защищает организм от инфекций, однако зачастую врагом номер один является сам человек.Ключ к сильному иммунитету кроется в поддержании здорового образа жизни и полноценном питании, убеждена Знаменская."Питаться нужно не только овощами и фруктами, но и белками, потому что факторы иммунной системы – в основном белковые соединения. Если мы их не получаем – нет и аминокислот, а значит и пластического материала, из которого построятся факторы защиты", – рассказала аллерголог.Кроме того, важно своевременно получать витамины, но не в виде таблеток, а "естественным путем", отметила она, и закаливать организм."Витамины – это такой фермент, который участвует во всех реакциях. Организм нуждается не только в витамине С, но и в витамине А, D, а это яйца, молоко, мясо, рыба. Также помним о закаливании, начинать можно с начала лета, достаточно умываться холодной водой утром и омывать ноги прохладной водой вечером", – уточнила эксперт.В заключении аллерголог напомнила, что назначить витамины и дозу их приема может только специалист после определения уровня их содержания в организме человека. Помочь в этом может врач-эндокринолог, диетолог или нутрициолог.Ранее врач назвала лучшие продукты для очищения организма.

https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта