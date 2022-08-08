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Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
Врач назвала лучшие продукты для очищения организма - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
Некоторые овощи, если их регулярно употреблять в пищу, могут способствовать естественной детоксикации организма, рассказала профессор ФМБА России, врач-диетолог РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T21:57
2022-08-08T21:57
2022-08-08T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Некоторые овощи, если их регулярно употреблять в пищу, могут способствовать естественной детоксикации организма, рассказала профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева."Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие, – ред.), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например. Сера, которой в нем много, обеспечивает усвоение белка", – рассказала специалист в интервью радио Sputnik.Для профилактики отравления неправильно приготовленной или подпорченной пищей стоит есть лук и чеснок, советует диетолог. Помимо массы других полезных веществ, они содержат природные антибиотики и обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.Королева также напомнила, что свежие овощи улучшают обмен веществ.
https://crimea.ria.ru/20220603/kak-ustroit-piknik-i-ne-nabrat-lishniy-ves--sovety-1123426745.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
Врач-диетолог Королева: брокколи, капуста и шпинат способствуют очищению организма