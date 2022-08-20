https://crimea.ria.ru/20220820/situatsiya-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-sluchaev-i-smertey-1124231929.html

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей

В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели еще 592 человека, днем ранее количество случаев составило 578. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T13:06

2022-08-20T13:06

2022-08-20T13:06

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели еще 592 человека, днем ранее количество случаев составило 578.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 936 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 355.В Севастополе выявлен 191 новый случай заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 20. Умер один пациент в возрасте 73 лет. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 107 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 558 человек, выздоровели 84 091.

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь