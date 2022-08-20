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Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели еще 592 человека, днем ранее количество случаев составило 578. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T13:06
2022-08-20T13:06
2022-08-20T13:06
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели еще 592 человека, днем ранее количество случаев составило 578.Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 936 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 355.В Севастополе выявлен 191 новый случай заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 20. Умер один пациент в возрасте 73 лет. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 107 – с подтвержденным COVID-19.Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 558 человек, выздоровели 84 091.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
В Крыму и Севастополе выявили 592 случая COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым.
В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели еще 592 человека, днем ранее
количество случаев составило 578.
Так, за минувшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 189 936 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 55 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 60 050 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 348 человек, за весь период – 181 200", – сообщает региональный минздрав.
Скончался еще один пациент. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5 355.
В Севастополе выявлен 191 новый случай заболевания COVID-19. За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 8 человек, выписаны 20. Умер один пациент в возрасте 73 лет. На данный момент в больницах находится 123 пациента, из них 107 – с подтвержденным COVID-19.
Всего в горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 87 558 человек, выздоровели 84 091.