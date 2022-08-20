https://crimea.ria.ru/20220820/sevastopoltsev-nichem-ne-napugaesh--razvozzhaev-1124233572.html

Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев

Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности в связи с повторяющимися атаками беспилотников по военным объектам. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T17:14

2022-08-20T17:14

2022-08-20T17:14

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности в связи с повторяющимися атаками беспилотников по военным объектам.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО над городом неоднократно срабатывали над городом с 18 августа.По словам Развозжаева, жители Севастополя адекватно реагируют на подобные события, осознают возможную потребность во введении дополнительных ограничительных мер безопасности города и даже предлагают свою помощь."Прежде всего, севастопольцы и не такое видели. Я живу в центре, и буквально через 10 минут после события был в штабе флота. Понятно, что попытки отработать беспилотник над бухтой, а потом звуки стрельбы над штабом, когда боец с пункта воздушного наблюдения стрелял по беспилотнику, все это было слышно в городе, и людям надо объяснить, что происходит. Первые комментарии: "Чем помочь, Михаил Владимирович, что нам сделать?". Предлагают организовать круглосуточное наблюдение, какие-то еще меры ввести, вплоть до блокпостов, как в 2014 году. Понятно, что определять меры защиты должны специалисты, но то, что у людей в Севастополе такой настрой, совершенно очевидно. Севастопольцев ничем не напугаешь", – резюмировал он.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь