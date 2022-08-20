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Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев
Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев
Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности в связи с повторяющимися атаками беспилотников по военным объектам. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T17:14
2022-08-20T17:14
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности в связи с повторяющимися атаками беспилотников по военным объектам.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО над городом неоднократно срабатывали над городом с 18 августа.По словам Развозжаева, жители Севастополя адекватно реагируют на подобные события, осознают возможную потребность во введении дополнительных ограничительных мер безопасности города и даже предлагают свою помощь."Прежде всего, севастопольцы и не такое видели. Я живу в центре, и буквально через 10 минут после события был в штабе флота. Понятно, что попытки отработать беспилотник над бухтой, а потом звуки стрельбы над штабом, когда боец с пункта воздушного наблюдения стрелял по беспилотнику, все это было слышно в городе, и людям надо объяснить, что происходит. Первые комментарии: "Чем помочь, Михаил Владимирович, что нам сделать?". Предлагают организовать круглосуточное наблюдение, какие-то еще меры ввести, вплоть до блокпостов, как в 2014 году. Понятно, что определять меры защиты должны специалисты, но то, что у людей в Севастополе такой настрой, совершенно очевидно. Севастопольцев ничем не напугаешь", – резюмировал он.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html
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михаил развожаев, севастополь
Севастопольцев ничем не напугаешь – Развозжаев

Губернатор Севастополя Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности

17:14 20.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев рассказал о введенных в городе мерах безопасности в связи с повторяющимися атаками беспилотников по военным объектам.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО над городом неоднократно срабатывали над городом с 18 августа.

"Все службы работают в усиленном режиме, при чем уже достаточно давно. Это не особо афишируется, но мы контролируем въезды, когда поступает соответствующая аналитическая информация, проверяются все, кто выезжает и заезжает в Севастополь. Собирается информация о тех, кто находится в городе временно, понятно, что разные могут быть варианты. Поэтому еще раз: все необходимые мероприятия, о которых можно и нельзя говорить, проводятся", – сообщил губернатор, отвечая на вопросы в прямом эфире программы СОЛОВЬЕВ LIVE.

По словам Развозжаева, жители Севастополя адекватно реагируют на подобные события, осознают возможную потребность во введении дополнительных ограничительных мер безопасности города и даже предлагают свою помощь.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:42
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
"Прежде всего, севастопольцы и не такое видели. Я живу в центре, и буквально через 10 минут после события был в штабе флота. Понятно, что попытки отработать беспилотник над бухтой, а потом звуки стрельбы над штабом, когда боец с пункта воздушного наблюдения стрелял по беспилотнику, все это было слышно в городе, и людям надо объяснить, что происходит. Первые комментарии: "Чем помочь, Михаил Владимирович, что нам сделать?". Предлагают организовать круглосуточное наблюдение, какие-то еще меры ввести, вплоть до блокпостов, как в 2014 году. Понятно, что определять меры защиты должны специалисты, но то, что у людей в Севастополе такой настрой, совершенно очевидно. Севастопольцев ничем не напугаешь", – резюмировал он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
09:00
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
 
Михаил РазвожаевСевастополь
 
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