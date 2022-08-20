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Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой
Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой
Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T18:20
2022-08-20T18:20
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке – на мосту через Кишемский канал.Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды - на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры - на 112-м километре через город Кириллов.
https://crimea.ria.ru/20220820/zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-15-pogibshikh-22-ranenykh-1124232262.html
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происшествия, общество
Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой

Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой: 1 человек погиб, 7 пострадали

18:20 20.08.2022
 
© ГУ МЧС России по Вологодской областиДТП в Вологодской области
ДТП в Вологодской области
© ГУ МЧС России по Вологодской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке – на мосту через Кишемский канал.
"На 108-м километре трассы "Вологда – Медвежьегорск" водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись… По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.
"Наши врачи борются за здоровье людей. Поручил департаменту здравоохранения взять на особый контроль вопрос оказания необходимой помощи пострадавшим", - сообщил Кувшинников.
Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды - на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры - на 112-м километре через город Кириллов.
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