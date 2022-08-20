https://crimea.ria.ru/20220820/sem-mashin-zagorelis-posle-dtp-s-gruzovikom-pod-vologdoy-1124234427.html

Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой

Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой

Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T18:20

2022-08-20T18:20

2022-08-20T18:20

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Грузовик столкнулся с семью легковыми машинами в Вологодской области, автомобили загорелись, один человек погиб, семеро пострадали, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.Инцидент произошел в субботу в Кирилловском районе на узком участке – на мосту через Кишемский канал.Сейчас на месте работают все экстренные и оперативные службы. Для усиления на место ЧП направлены две бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации.Он отметил, что мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Объезд места ДТП организован со стороны Вологды - на 106-м километре через деревню Закозье, со стороны Вытегры - на 112-м километре через город Кириллов.

https://crimea.ria.ru/20220820/zhutkoe-dtp-s-avtobusom-v-turtsii-15-pogibshikh-22-ranenykh-1124232262.html

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происшествия, общество