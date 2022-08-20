https://crimea.ria.ru/20220820/s-nebes-na-zemlyu-kak-rabotaet-sanaviatsiya-v-krymu-1124204750.html

С небес на землю: как работает санавиация в Крыму

С небес на землю: как работает санавиация в Крыму - РИА Новости Крым, 20.08.2022

С небес на землю: как работает санавиация в Крыму

РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T19:07

2022-08-20T19:07

2022-08-20T19:07

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

общество

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на полеты санавиации и строительство вертолетных площадок для воздушного транспорта жизненно необходимо для Республики Крым. Такое мнение высказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Олефиренко, работа санитарной авиации прекратилась с началом специальной военной операции – полеты разрешают только военным и только при наличии специального разрешения. Медики не сдаются и, понимая необходимость оказания такой помощи, работают над получением разрешения.Ранее в минздраве республики нам сообщили, что госпитализация пациентов в лечебные учреждения полуострова и другие регионы России осуществляется с помощью специализированных автомобилей в связи с действием режима временного ограничения полетов и проведением специальной военной операции на Украине. Олефиренко в свою очередь отмечает, что при высоком трафике скорые стоят в пробках и не могут обеспечить необходимую экстренную помощь своим пациентам."Последняя дорога из Краснодара даже с мигалками заняла порядка семи часов, это очень много. Когда дорога забита, обочины забиты, по встречке такая же пробка, хоть у тебя 10 мигалок, ты их физически не обгонишь, а если у тебя малютка в машине задыхается, ты хочешь волосы на себе рвать, как-то эту пробку перепрыгнуть", – объяснил эксперт и подчеркнул, что разрешение на полеты санавицации, как и обустройство вертолетных площадок для воздушного транспорта жизненно необходимо.В то же время работа по созданию вертолетных площадок в Крыму не прекращается. По словам Олефиренко, для этих целей уже выделена земля, каждый объект спроектирован, получено разрешение на строительство, соблюдены все стандарты. Кроме того, проект был сверен с Росавиацией – одна из вертолетных площадок уже имеет авиационный паспорт. Специалист выразил надежду, что проект реализуют после возобновления полетов на юге России.Медицинская эвакуация в Крыму осуществлялась исключительно наземным транспортом до 2017 года. Уже в 2019 году в республике утвердили стратегию развития санитарной авиации, которая предполагала строительство дополнительных вертолетных площадок на территории полуострова.В настоящее время в РК функционируют три площадки, готовые принять санитарные вертолеты – в Симферополе, Джанкое и в селе Плодовое Нижнегорского района. Строительство 20 новых площадок должно завершиться к 2024 году, проектная документация проходит государственную строительную экспертизу.По данным министерства здравоохранения, за 2021 год вертолетами санавиации транспортировали 15 человек, из которых 3 детей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество