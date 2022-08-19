В "Орленке" прошел третий модуль медиалаборатории "России сегодня"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился третий модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Модуль длился четыре дня, и в нем приняли участие около 150 детей и взрослых.В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали серию мастер-классов руководителя РИА Новости Крым Светланы Бабаевой на тему "Социальные сети: что такое хорошо и что такое плохо", а также тренинг собственного фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Фотография, журналистика и социальные сети: возможно ли совместить?". Специальным гостем стал блогер, путешественник и начальник отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки, а спикеров модуля торжественно посвятили в "Орлята"."С начала года в рамках проекта “Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики” смогли повысить уровень информационной грамотности порядка 500 орлят и 100 педагогов Центра. Во взаимодействии со спикерами медиагруппы “Россия сегодня” они получили практический навык – создали собственный журналистский продукт – подкаст или инфографику. В третьем модуле орлята узнали тонкости ведения страниц в социальных сетях. Это по-настоящему ценный опыт – получить практический навык во взаимодействии с лучшими профессионалами сферы медиа", – прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звездный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".Знаменитый кот Мостик, ставший символом строительства Крымского моста, после окончания стройки переквалифицировался и стал работать начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". В своем блоге кот Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне, культурной жизни. У кота Мостика много подписчиков со всей России. Группа кота-блогера во ВКонтакте насчитывает более 20 тыс. подписчиков, а группа в Telegram - более 4 тыс."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Начальник отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик
Начальник отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Во Всероссийском детском центре "Орленок" завершился третий модуль "Медиалаборатории инновационной патриотической журналистики", организованной совместно с медиагруппой "Россия сегодня". Модуль длился четыре дня, и в нем приняли участие около 150 детей и взрослых.
В рамках Медиалаборатории юные журналисты прослушали серию мастер-классов руководителя РИА Новости Крым Светланы Бабаевой на тему "Социальные сети: что такое хорошо и что такое плохо", а также тренинг собственного фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Фотография, журналистика и социальные сети: возможно ли совместить?". Специальным гостем стал блогер, путешественник и начальник отдела котоновостей РИА Новости Крым кот Мостик. По завершении мероприятий победителям творческих конкурсов были вручены сертификаты и памятные подарки, а спикеров модуля торжественно посвятили в "Орлята".
"С начала года в рамках проекта “Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики” смогли повысить уровень информационной грамотности порядка 500 орлят и 100 педагогов Центра. Во взаимодействии со спикерами медиагруппы “Россия сегодня” они получили практический навык – создали собственный журналистский продукт – подкаст или инфографику. В третьем модуле орлята узнали тонкости ведения страниц в социальных сетях. Это по-настоящему ценный опыт – получить практический навык во взаимодействии с лучшими профессионалами сферы медиа", – прокомментировал директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
"Мы хотели показать и детям, и вожатым, что с информацией, причем любой - словом, визуалом - нужно обращаться аккуратно и ответственно. И попробовать совместить яркость и четкость подачи с разумом и смыслом. А еще мы хотели посмотреть, как у ребят с ценностями и понятиями добра и зла. Поэтому часть заданий была именно про это. Да, с одной стороны, вроде бы беспристрастная информация. А с другой - какие ценности она несет миру и другим людям!" - рассказала Светлана Бабаева.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орленок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: "Стремительный", "Звездный", "Штормовой" и "Солнечный" работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО".
Знаменитый кот Мостик, ставший символом строительства Крымского моста, после окончания стройки переквалифицировался и стал работать начальником отдела котоновостей крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". В своем блоге кот Мостик рассказывает о достопримечательностях Крыма, национальной кухне, культурной жизни. У кота Мостика много подписчиков со всей России. Группа кота-блогера во ВКонтакте насчитывает более 20 тыс. подписчиков, а группа в Telegram - более 4 тыс.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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