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В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:14
2022-08-19T12:14
крым
мчс крыма
погода в крыму
крымская погода
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в ведомстве.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Накануне мощный ливень обрушился на Ялту – за несколько часов выпали две месячные нормы осадков. Кроме того, подтопило 20 придомовых участков в Черноморском районе. По прогнозам синоптиков, 19 августа на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20220818/snova-shtormovoe-krym-zalet-dozhdyami-i-zasyplet-gradom-1124204394.html
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РИА Новости Крым
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крым, мчс крыма, погода в крыму, крымская погода, вода в крыму
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках

Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках объявлено в Крыму

12:14 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем
Разлив реки Салгир в Новоандреевке под Симферополем - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине 19 августа и в течение суток 20 августа на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.
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В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в ведомстве.
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В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Накануне мощный ливень обрушился на Ялту – за несколько часов выпали две месячные нормы осадков. Кроме того, подтопило 20 придомовых участков в Черноморском районе. По прогнозам синоптиков, 19 августа на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
 
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