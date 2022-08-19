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В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 19.08.2022
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T12:14
2022-08-19T12:14
2022-08-19T12:14
крым
мчс крыма
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крымская погода
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в ведомстве.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Накануне мощный ливень обрушился на Ялту – за несколько часов выпали две месячные нормы осадков. Кроме того, подтопило 20 придомовых участков в Черноморском районе. По прогнозам синоптиков, 19 августа на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20220818/snova-shtormovoe-krym-zalet-dozhdyami-i-zasyplet-gradom-1124204394.html
https://crimea.ria.ru/20220819/nad-chernym-morem-vozmozhny-smerchi-1124216358.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, мчс крыма, погода в крыму, крымская погода, вода в крыму
В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках
Штормовое предупреждение о подъеме уровня воды в реках объявлено в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине 19 августа и в течение суток 20 августа на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра без достижения опасных отметок", - говорится в сообщении.
В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в ведомстве.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Накануне мощный ливень обрушился на Ялту
– за несколько часов выпали две месячные нормы осадков. Кроме того, подтопило 20 придомовых участков в Черноморском районе
. По прогнозам синоптиков, 19 августа на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.