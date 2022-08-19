https://crimea.ria.ru/20220819/v-krymu-preduprezhdayut-o-povyshenii-urovnya-vody-v-rekakh-1124218814.html

В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках

В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках - РИА Новости Крым, 19.08.2022

В Крыму предупреждают о повышении уровня воды в реках

Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T12:14

2022-08-19T12:14

2022-08-19T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Подъем уровня воды в реках Крыма ожидается в ближайшие два дня, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В связи с этим высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта. Возможны подтопления территорий."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в ведомстве.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде. Накануне мощный ливень обрушился на Ялту – за несколько часов выпали две месячные нормы осадков. Кроме того, подтопило 20 придомовых участков в Черноморском районе. По прогнозам синоптиков, 19 августа на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20220818/snova-shtormovoe-krym-zalet-dozhdyami-i-zasyplet-gradom-1124204394.html

https://crimea.ria.ru/20220819/nad-chernym-morem-vozmozhny-smerchi-1124216358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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