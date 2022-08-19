https://crimea.ria.ru/20220819/mozhno-otravitsya-kakie-produkty-nelzya-khranit-v-kholodilnike-1124209063.html

Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T08:56

2022-08-19T08:56

2022-08-19T08:56

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить здоровье. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина.По словам эксперта, ряд продуктов, особенно сваренные крупы или заправленные салаты, лучше есть сразу и не ставить в холодильник.Лучше отказаться от холода и в случае с томатами: они теряют свой вкус и аромат. Это касается хлеба и хлебобулочных изделий, добавила она. Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике."Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью", — предупредила Соломатина.А вот с консервами или лапшой быстрого приготовления ничего не случится – ни при холодном хранении, ни при комнатной температуре. Эти продукты можно оставлять в любом виде, резюмировала врач.

https://crimea.ria.ru/20210319/Chem-mogut-byt-opasny-magnitiki-na-kholodilnike-1119377494.html

https://crimea.ria.ru/20200308/Spetsialisty-rasskazali-kakie-napitki-nado-khranit-v-kholodilnike-1118026700.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта