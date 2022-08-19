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Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T08:56
2022-08-19T08:56
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить здоровье. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина.По словам эксперта, ряд продуктов, особенно сваренные крупы или заправленные салаты, лучше есть сразу и не ставить в холодильник.Лучше отказаться от холода и в случае с томатами: они теряют свой вкус и аромат. Это касается хлеба и хлебобулочных изделий, добавила она. Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике."Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью", — предупредила Соломатина.А вот с консервами или лапшой быстрого приготовления ничего не случится – ни при холодном хранении, ни при комнатной температуре. Эти продукты можно оставлять в любом виде, резюмировала врач.
https://crimea.ria.ru/20210319/Chem-mogut-byt-opasny-magnitiki-na-kholodilnike-1119377494.html
https://crimea.ria.ru/20200308/Spetsialisty-rasskazali-kakie-napitki-nado-khranit-v-kholodilnike-1118026700.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Диетолог Соломатина: хранение в холодильнике круп, хлеба и томатов может быть опасным

08:56 19.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродукты в холодильнике. Архивное фото.
Продукты в холодильнике. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить здоровье. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, ряд продуктов, особенно сваренные крупы или заправленные салаты, лучше есть сразу и не ставить в холодильник.
Холодильник
19 марта 2021, 22:01
Чем могут быть опасны магнитики на холодильнике
"Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике", — перечислила диетолог.
Лучше отказаться от холода и в случае с томатами: они теряют свой вкус и аромат. Это касается хлеба и хлебобулочных изделий, добавила она. Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике.
"Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью", — предупредила Соломатина.
Прохладительные напитки
8 марта 2020, 19:57
Специалисты рассказали, какие напитки надо хранить в холодильнике
А вот с консервами или лапшой быстрого приготовления ничего не случится – ни при холодном хранении, ни при комнатной температуре. Эти продукты можно оставлять в любом виде, резюмировала врач.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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