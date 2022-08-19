https://crimea.ria.ru/20220819/mozhno-otravitsya-kakie-produkty-nelzya-khranit-v-kholodilnike-1124209063.html
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T08:56
2022-08-19T08:56
2022-08-19T08:56
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111730/30/1117303043_0:141:2944:1797_1920x0_80_0_0_a0bd58d6c84d2ad15ab93b23208617f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить здоровье. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина.По словам эксперта, ряд продуктов, особенно сваренные крупы или заправленные салаты, лучше есть сразу и не ставить в холодильник.Лучше отказаться от холода и в случае с томатами: они теряют свой вкус и аромат. Это касается хлеба и хлебобулочных изделий, добавила она. Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике."Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью", — предупредила Соломатина.А вот с консервами или лапшой быстрого приготовления ничего не случится – ни при холодном хранении, ни при комнатной температуре. Эти продукты можно оставлять в любом виде, резюмировала врач.
https://crimea.ria.ru/20210319/Chem-mogut-byt-opasny-magnitiki-na-kholodilnike-1119377494.html
https://crimea.ria.ru/20200308/Spetsialisty-rasskazali-kakie-napitki-nado-khranit-v-kholodilnike-1118026700.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111730/30/1117303043_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7d6d94f78ab0a97239fcd804e424712.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта
Можно отравиться: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
Диетолог Соломатина: хранение в холодильнике круп, хлеба и томатов может быть опасным
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым
. Крупы, хлеб и томаты не стоит хранить в холодильнике, потому что при попадании в холод они быстро потеряют свои вкусовые качества и даже могут подпортить здоровье. Об этом в комментарии
"Вечерней Москве" сообщила диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, ряд продуктов, особенно сваренные крупы или заправленные салаты, лучше есть сразу и не ставить в холодильник.
"Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике", — перечислила диетолог.
Лучше отказаться от холода и в случае с томатами: они теряют свой вкус и аромат. Это касается хлеба и хлебобулочных изделий, добавила она. Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике.
"Чай, кофе, какао, различные травы — все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью", — предупредила Соломатина.
А вот с консервами или лапшой быстрого приготовления ничего не случится – ни при холодном хранении, ни при комнатной температуре. Эти продукты можно оставлять в любом виде, резюмировала врач.