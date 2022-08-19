Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение
В Симферополе почти на двое суток отключат воду из-за ремонта улицы Караимская: адреса
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевзапас воды в бутылках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, подачу ресурса остановят 20 августа с 23.00 для жителей улиц Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 -го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично по Севастопольской и Самокиша, в переулках Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском, Трудовом.
Восстановить подачу воды планируют к 13.00 22 августа.