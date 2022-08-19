https://crimea.ria.ru/20220819/dva-dnya-bez-vody-v-stolitse-kryma-gryadet-dlinnoe-otklyuchenie-1124221458.html

Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение

Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение

В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T14:13

2022-08-19T14:13

2022-08-19T14:13

крым

симферополь

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Восстановить подачу воды планируют к 13.00 22 августа.

крым

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество