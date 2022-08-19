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Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение
Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение
В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T14:13
2022-08-19T14:13
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симферополь
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Восстановить подачу воды планируют к 13.00 22 августа.
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Два дня без воды: в столице Крыма грядет "длинное" отключение

В Симферополе почти на двое суток отключат воду из-за ремонта улицы Караимская: адреса

14:13 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевзапас воды в бутылках
запас воды в бутылках - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за капремонта улицы Караимская почти на двое суток отключат воду по ряду адресов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

По данным предприятия, подачу ресурса остановят 20 августа с 23.00 для жителей улиц Козлова, Караимской, Краснознаменной, Футболистов, Клары Цеткин, Училищной, Генерала Яременко, Курцовской, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальной, Таврической, Белогорской, Пограничников, Миронова, Малофонтанной, Крымской, Чехова, Петровской, 8 -го марта, Артиллерийской, Перевальной, Братской, Жидкова, Полигонной, Интернациональной, Инге, Ефремова, частично по Севастопольской и Самокиша, в переулках Крылова, Крайнем, Каменном, Керченском, Трудовом.

Восстановить подачу воды планируют к 13.00 22 августа.
 
КрымСимферопольВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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