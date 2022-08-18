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Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
В четверг над Землей фиксируется магнитная буря средней силы, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T12:57
2022-08-18T12:57
общество
здоровье
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В четверг над Землей фиксируется магнитная буря средней силы, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.По данным ученых, в четверг шторм уровня G2 будет бушевать до 18.00, в вечерние часы геомагнитный фон также будет повышен, с шести часов вечера до полуночи магнитосфера успокоится, однако уже 19 августа метеозависимые люди ощутят новую бурю уровня G1, которая утихнет только к полудню.Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии, следующие две бури следует ожидать 3 и 4 сентября, они также достигнут уровня G2, 5 числа сила геовозмущения снова сократится до слабого уровня G1.Небольшие возбуждения также будут чувствоваться 27 августа и 7 сентября, в остальные дни до 14 сентября магнитная сфера будет спокойной.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека. Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями – в группе риска в период геомагнитной активности.По словам доктора биологических наук, профессора кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимира Павленко, солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие человека.
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html
https://crimea.ria.ru/20220811/uchenyy-obyasnila-vliyanie-magnitnykh-bur-na-cheloveka-1124127945.html
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общество, здоровье, космос
Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури

Ученые фиксируют магнитный шторм на Земле, впереди новые бури

12:57 18.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-70 в Крыму
Радиотелескоп РТ-70 в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В четверг над Землей фиксируется магнитная буря средней силы, вслед за которой последует еще ряд геомагнитных ударов. Такой прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, в четверг шторм уровня G2 будет бушевать до 18.00, в вечерние часы геомагнитный фон также будет повышен, с шести часов вечера до полуночи магнитосфера успокоится, однако уже 19 августа метеозависимые люди ощутят новую бурю уровня G1, которая утихнет только к полудню.
Вспышка на Солнце
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Почему не стоит бояться магнитных бурь
Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии, следующие две бури следует ожидать 3 и 4 сентября, они также достигнут уровня G2, 5 числа сила геовозмущения снова сократится до слабого уровня G1.
Небольшие возбуждения также будут чувствоваться 27 августа и 7 сентября, в остальные дни до 14 сентября магнитная сфера будет спокойной.
Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека. Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями – в группе риска в период геомагнитной активности.
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Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
По словам доктора биологических наук, профессора кафедры общей психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Владимира Павленко, солнечная активность снижается последние годы и ученые не прогнозируют высокоинтенсивных геомагнитных бурь, которые могут значительно повлиять на самочувствие человека.
 
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