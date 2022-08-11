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Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека - РИА Новости Крым, 10.08.2022
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Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека - РИА Новости Крым, 10.08.2022
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека
Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями - в группе риска в период геомагнитной активности. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.08.2022
2022-08-11T08:56
2022-08-10T18:34
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями - в группе риска в период геомагнитной активности. Об этом РИА Новости Крым рассказала завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.По словам Евстафьевой, подверженность организма влиянию различных внешних факторов зависит от его приспособительных возможностей, то есть общего состояния здоровья. Если организм ослаблен, то человек сильнее ощущает эти изменения.Специалист подчеркнула, что людей, чей организм справляется с внешним влиянием, ученые называют метеостабильными. На остальных же любые колебания внешней среды оказывают значительное давление и могут привести к тяжелым последствиям."У тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями, вредными привычками и другими внешними воздействиями, приспособительные возможности в ограниченном объеме, поэтому любой возмущающий фактор, в частности магнитное поле, может существенно повлиять на его самочувствие и вызвать кризисные состояния", – пояснила она.Кроме того, Евстафьева рассказала, что некоторые врачи ориентируются на геомагнитную активность и, например, исключают операции: в этот период хирургические манипуляции чреваты обильными кровотечениями и опасны для пациента.Метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям ученый рекомендует уделить особое внимание своему состоянию в период повышенной геомагнитной активности.Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в августе.
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здоровье, общество
Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека

Ученый Евстафьева рассказала, на кого магнитные бури влияют в первую очередь

08:56 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями - в группе риска в период геомагнитной активности. Об этом РИА Новости Крым рассказала завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.
По словам Евстафьевой, подверженность организма влиянию различных внешних факторов зависит от его приспособительных возможностей, то есть общего состояния здоровья. Если организм ослаблен, то человек сильнее ощущает эти изменения.
"Любая магнитная буря – возмущающий фактор. Мы живем в каких-то стабильных условиях, а тут начинаются изменения одного из них, например, магнитного поля, это достаточно существенное воздействие на ослабленный организм", – рассказала Евстафьева.
Специалист подчеркнула, что людей, чей организм справляется с внешним влиянием, ученые называют метеостабильными. На остальных же любые колебания внешней среды оказывают значительное давление и могут привести к тяжелым последствиям.
"У тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями, вредными привычками и другими внешними воздействиями, приспособительные возможности в ограниченном объеме, поэтому любой возмущающий фактор, в частности магнитное поле, может существенно повлиять на его самочувствие и вызвать кризисные состояния", – пояснила она.
Кроме того, Евстафьева рассказала, что некоторые врачи ориентируются на геомагнитную активность и, например, исключают операции: в этот период хирургические манипуляции чреваты обильными кровотечениями и опасны для пациента.
Метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям ученый рекомендует уделить особое внимание своему состоянию в период повышенной геомагнитной активности.
"Людям, особенно тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, следует особенно внимательно следить за своим состоянием и не пропускать прием обычных препаратов, а при необходимости и дополнительных, которые прописаны им при кризисных состояниях", – заключила Евстафьева.
Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в августе.
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