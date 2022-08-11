https://crimea.ria.ru/20220811/uchenyy-obyasnila-vliyanie-magnitnykh-bur-na-cheloveka-1124127945.html

Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека

Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Ученый объяснила влияние магнитных бурь на человека

Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями - в группе риска в период геомагнитной активности. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-11T08:56

2022-08-11T08:56

2022-08-10T18:34

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Люди с вредными привычками и страдающие хроническими заболеваниями - в группе риска в период геомагнитной активности. Об этом РИА Новости Крым рассказала завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева.По словам Евстафьевой, подверженность организма влиянию различных внешних факторов зависит от его приспособительных возможностей, то есть общего состояния здоровья. Если организм ослаблен, то человек сильнее ощущает эти изменения.Специалист подчеркнула, что людей, чей организм справляется с внешним влиянием, ученые называют метеостабильными. На остальных же любые колебания внешней среды оказывают значительное давление и могут привести к тяжелым последствиям."У тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями, вредными привычками и другими внешними воздействиями, приспособительные возможности в ограниченном объеме, поэтому любой возмущающий фактор, в частности магнитное поле, может существенно повлиять на его самочувствие и вызвать кризисные состояния", – пояснила она.Кроме того, Евстафьева рассказала, что некоторые врачи ориентируются на геомагнитную активность и, например, исключают операции: в этот период хирургические манипуляции чреваты обильными кровотечениями и опасны для пациента.Метеозависимым и имеющим хронические заболевания людям ученый рекомендует уделить особое внимание своему состоянию в период повышенной геомагнитной активности.Ранее ученые назвали даты магнитных бурь в августе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество