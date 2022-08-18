https://crimea.ria.ru/20220818/sevastopolets-lishilsya-polumilliona-rubley-posle-razgovora-s-bankom-1124205579.html
Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"
Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком" - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"
Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника,... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:52
2022-08-18T11:52
2022-08-18T11:52
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника, назвавшего себя сотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.Полиция регулярно предупреждает о распространенном мошенничестве по одной и той же схеме, но люди продолжают попадаться на уловки. На этот раз звонивший на номер 59-летнего клиента банка незнакомец представился сотрудником безопасности кредитной организации и убедил установить на телефон приложение для удаленного доступа AnyDesk, чтобы защитить банковскую карту от несанкционированного доступа.Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.В ведомстве напоминают: если вам звонят неизвестные и сообщают о каких-либо проблемах с банковским счетом – немедленно прекратите телефонный разговор: это мошенники.В начале августа в МВД по Крыму сообщили, что за первую неделю месяца крымчане отдали мошенникам свыше 5 млн рублей за "снятие порчи" и прочие "услуги". Ранее специалисты в сфере финансовой грамотности дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь
Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"
В Севастополе мужчина лишился полумиллиона рублей, последовав советам мошенника "из банка"
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника, назвавшего себя сотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Полиция регулярно предупреждает о распространенном мошенничестве по одной и той же схеме, но люди продолжают попадаться на уловки. На этот раз звонивший на номер 59-летнего клиента банка незнакомец представился сотрудником безопасности кредитной организации и убедил установить на телефон приложение для удаленного доступа AnyDesk, чтобы защитить банковскую карту от несанкционированного доступа.
"Получив таким способом доступ к банковскому счету, мошенник похитил у мужчины 500 тысяч рублей", – сообщили в полиции.
Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.
В ведомстве напоминают: если вам звонят неизвестные и сообщают о каких-либо проблемах с банковским счетом – немедленно прекратите телефонный разговор: это мошенники.
В начале августа в МВД по Крыму сообщили
, что за первую неделю месяца крымчане отдали мошенникам свыше 5 млн рублей за "снятие порчи" и прочие "услуги".
Ранее специалисты в сфере финансовой грамотности дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников
.