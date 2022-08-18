https://crimea.ria.ru/20220818/sevastopolets-lishilsya-polumilliona-rubley-posle-razgovora-s-bankom-1124205579.html

Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"

Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком" - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"

Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника,... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T11:52

2022-08-18T11:52

2022-08-18T11:52

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Еще один житель Севастополя лишился крупной суммы денег – с его счета сняли 500 тысяч рублей после того, как он последовал совету дистанционного мошенника, назвавшего себя сотрудником банка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.Полиция регулярно предупреждает о распространенном мошенничестве по одной и той же схеме, но люди продолжают попадаться на уловки. На этот раз звонивший на номер 59-летнего клиента банка незнакомец представился сотрудником безопасности кредитной организации и убедил установить на телефон приложение для удаленного доступа AnyDesk, чтобы защитить банковскую карту от несанкционированного доступа.Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.В ведомстве напоминают: если вам звонят неизвестные и сообщают о каких-либо проблемах с банковским счетом – немедленно прекратите телефонный разговор: это мошенники.В начале августа в МВД по Крыму сообщили, что за первую неделю месяца крымчане отдали мошенникам свыше 5 млн рублей за "снятие порчи" и прочие "услуги". Ранее специалисты в сфере финансовой грамотности дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь