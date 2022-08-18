Поза имеет значение: как положение тела отражается на результате лечения
Naked Science: поза человека при приеме лекарств влияет на результат
© Depositphotos / dmitrimarutaТаблетка. Архивное фото
© Depositphotos / dmitrimaruta
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Положение тела при приеме лекарства влияет на результат лечения. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса сообщает издание Naked Science.
Ученые выяснили, что от позы зависит скорость рассасывания таблетки в желудочно-кишечном тракте. Поглощение многих лекарственных препаратов начинается только после того, как таблетка пройдет последнюю, пилорическую часть желудка, и попадет в двенадцатиперстную кишку. А значит, чем быстрее она окажется там, тем раньше начнет действовать. Ученые решили выяснить, как на этот процесс влияет положение тела и разработали компьютерную модель для симуляции биомеханики желудка и верхней части тонкого кишечника.
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Как показало моделирование, быстрее всего таблетка усваивается, если человек принял ее лежа на правом боку. При этом скорость растворения ее более чем в два раза выше, чем если пить ее стоя. А вот если лежать на левом боку, то процесс наоборот замедляется. Эксперимент показал, что при приеме лежа или стоя таблетка растворяется за 23 минуты, на правом боку — за 10 минут, на левом же этот срок растягивался до 100 минут. Специалисты объяснили это несимметричным расположением желудка.
"Мы были удивлены, что поза обладает столь сильным эффектом на скорость растворения лекарства, — подчеркнул один из ученых Раджат Миттал. — До сих пор я и не задумывался над тем, как их принимаю, но теперь буду вспоминать об этом каждый раз".