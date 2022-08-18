https://crimea.ria.ru/20220818/poza-imeet-znachenie-kak-polozhenie-tela-otrazhaetsya-na-rezultate-lecheniya-1124206366.html

Поза имеет значение: как положение тела отражается на результате лечения

Поза имеет значение: как положение тела отражается на результате лечения - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Поза имеет значение: как положение тела отражается на результате лечения

Положение тела при приеме лекарства влияет на результат лечения. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса сообщает издание... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T21:18

2022-08-18T21:18

2022-08-18T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Положение тела при приеме лекарства влияет на результат лечения. Об этом со ссылкой на исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса сообщает издание Naked Science.Ученые выяснили, что от позы зависит скорость рассасывания таблетки в желудочно-кишечном тракте. Поглощение многих лекарственных препаратов начинается только после того, как таблетка пройдет последнюю, пилорическую часть желудка, и попадет в двенадцатиперстную кишку. А значит, чем быстрее она окажется там, тем раньше начнет действовать. Ученые решили выяснить, как на этот процесс влияет положение тела и разработали компьютерную модель для симуляции биомеханики желудка и верхней части тонкого кишечника."Мы были удивлены, что поза обладает столь сильным эффектом на скорость растворения лекарства, — подчеркнул один из ученых Раджат Миттал. — До сих пор я и не задумывался над тем, как их принимаю, но теперь буду вспоминать об этом каждый раз".

https://crimea.ria.ru/20210408/Obezbolivayuschie-okazalis-vredny-dlya-tselogo-ryada-patsientov---ekspert-1119449911.html

https://crimea.ria.ru/20220429/yad-dlya-mozga-uchenye-rasskazali-o-lekarstvakh-vyzyvayuschikh-otupenie-1123085338.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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