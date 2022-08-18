Рейтинг@Mail.ru
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220818/izmenena-skhema-dvizheniya-po-tavride-vozle-simferopolya-1124208189.html
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T14:32
2022-08-18T14:32
дороги крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1b/1120678894_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e01d4cbba77d548dbd75270bdf7af921.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил Telegram-канал Службы автомобильных дорог Крыма.Заезд и выезд в Мазанку также осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения через Донское, добавили в ведомстве.В сторону Керчи до 15 сентября движение будет осуществляется без ограничений.Схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское – Перевальное.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/1b/1120678894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a62cb4d1a2c152e701764b08d7d5e993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дороги крыма, транспорт
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя

Изменена схема движения по трассе "Таврида" в районе села Мазанка под Симферополем

14:32 18.08.2022
 
© Пресс-служба ФКУ "Упрдор Тамань".Трасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ФКУ "Упрдор Тамань".
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил Telegram-канал Службы автомобильных дорог Крыма.
"В месте примыкания к автомобильной дороге "Таврида" в районе села Мазанка будет изменена схема движения автотранспорта. С 18 августа движение в направлении Симферополя будет осуществляться по автомобильной дороге через село Донское", – говорится в сообщении.
Заезд и выезд в Мазанку также осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения через Донское, добавили в ведомстве.
В сторону Керчи до 15 сентября движение будет осуществляется без ограничений.
Схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское – Перевальное.
 
Дороги КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
14:52В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
14:40В Херсонской области назначены новые управленцы из России
14:32Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
13:56Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
13:21Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
13:10Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
12:57Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
12:46В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
12:38В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
12:29Аварии оставили без воды жителей трех городов Крыма
12:22РНКБ открыл выставку "Экология моря" на фестивале "Таврида.АРТ"
12:17Власти Запорожской области предлагают ввести режим тишины вокруг ЗАЭС
12:13"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона
11:57Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
11:55Пострадавшим от потопа симферопольцам дали компенсации на 19 млн рублей
11:52Севастополец лишился полумиллиона рублей после разговора с "банком"
11:46Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
11:39"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
11:11Жительницу Краснодара обвинили в убийстве 5-летнего сына
Лента новостейМолния