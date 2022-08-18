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Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя

Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя

С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T14:32

2022-08-18T14:32

2022-08-18T14:32

дороги крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил Telegram-канал Службы автомобильных дорог Крыма.Заезд и выезд в Мазанку также осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения через Донское, добавили в ведомстве.В сторону Керчи до 15 сентября движение будет осуществляется без ограничений.Схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское – Перевальное.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги крыма, транспорт