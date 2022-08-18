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Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T14:32
2022-08-18T14:32
2022-08-18T14:32
дороги крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил Telegram-канал Службы автомобильных дорог Крыма.Заезд и выезд в Мазанку также осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения через Донское, добавили в ведомстве.В сторону Керчи до 15 сентября движение будет осуществляется без ограничений.Схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское – Перевальное.
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РИА Новости Крым
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дороги крыма, транспорт
Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
Изменена схема движения по трассе "Таврида" в районе села Мазанка под Симферополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. С 18 августа движение автотранспорта по трассе "Таврида" в направлении Симферополя в районе села Мазанка будет осуществляться через село Донское, сообщил Telegram-канал Службы автомобильных дорог Крыма.
"В месте примыкания к автомобильной дороге "Таврида" в районе села Мазанка будет изменена схема движения автотранспорта. С 18 августа движение в направлении Симферополя будет осуществляться по автомобильной дороге через село Донское", – говорится в сообщении.
Заезд и выезд в Мазанку также осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения через Донское, добавили в ведомстве.
В сторону Керчи до 15 сентября движение будет осуществляется без ограничений.
Схема движения изменена из-за строительства объездной дороги на участке Донское – Перевальное.