https://crimea.ria.ru/20220817/v-sevastopole-vinovnikami-dtp-vse-chasche-stanovyatsya-molodye-voditeli-1124188556.html
В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
В Севастополе виновниками ДТП с пострадавшими все чаще становятся молодые автомобилисты со стажем вождения не более двух лет. Это следует из сводки Управления... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T08:23
2022-08-17T08:23
2022-08-17T08:23
общество
севастополь
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119673182_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_4dc2ef6c17d021092cade86580cf464a.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе виновниками ДТП с пострадавшими все чаще становятся молодые автомобилисты со стажем вождения не более двух лет. Это следует из сводки Управления ГИБДД УМВД России по городу.Отмечается, что за минувшие семь месяцев по вине таких участников дорожного движения в городе зарегистрировано 28 ДТП, в которых трое погибли, а 37 человек, в том числе семеро детей, получили травмы разной степени тяжести.По информации ведомства, чаще всего молодые водители становятся виновниками аварии из-за того, что выбирают неправильную дистанцию и скорость, а также нарушают правила перестроения и проезда перекрестков и пешеходных переходов. Как результат – наезды на пешеходов и препятствия, съезд с дороги и столкновения с другими авто.В связи со сложившейся ситуацией в Госавтоинспекции Севастополя приняли решение регулярно проводить профилактическое мероприятие "Ученик" и другие "меры надзорного характера".Ранее в августе крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119673182_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_6dac9271ef82dfbe604d869732946e1f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, гибдд
В Севастополе виновниками ДТП все чаще становятся молодые водители
Севастополя: виновниками ДТП с пострадавшими все чаще становятся молодые водители
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе виновниками ДТП с пострадавшими все чаще становятся молодые автомобилисты со стажем вождения не более двух лет. Это следует из сводки Управления ГИБДД УМВД России по городу.
"Госавтоинспекция Севастополя зафиксировала рост ДТП с участием водителей со стажем управления транспортным средством до двух лет. Выпускниками севастопольских автошкол совершенно 25 ДТП, в которых пострадал 31 участник дорожного движения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за минувшие семь месяцев по вине таких участников дорожного движения в городе зарегистрировано 28 ДТП, в которых трое погибли, а 37 человек, в том числе семеро детей, получили травмы разной степени тяжести.
По информации ведомства, чаще всего молодые водители становятся виновниками аварии из-за того, что выбирают неправильную дистанцию и скорость, а также нарушают правила перестроения и проезда перекрестков и пешеходных переходов. Как результат – наезды на пешеходов и препятствия, съезд с дороги и столкновения с другими авто.
В связи со сложившейся ситуацией в Госавтоинспекции Севастополя приняли решение регулярно проводить профилактическое мероприятие "Ученик" и другие "меры надзорного характера".
Ранее в августе крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
.