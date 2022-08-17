https://crimea.ria.ru/20220817/turtsiya-i-izrail-vosstanovyat-diplomaticheskie-otnosheniya-1124197336.html

Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения

Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения

Анкара намерена восстановить дипломатические отношения с Израилем, от Тель-Авива получен позитивный ответ, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T14:58

2022-08-17T14:58

2022-08-17T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Анкара намерена восстановить дипломатические отношения с Израилем, от Тель-Авива получен позитивный ответ, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В МИД Израиля обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что его политика привела к росту антисемитизма в Турции. Тель-Авив также обвинял Анкару в сотрудничестве с ХАМАС и Ираном.В 2012 году Турция раскрыла Ирану имена агентов Моссада (израильская разведка).В августе 2013 года Эрдоган заявил, что Израиль несет ответственность за египетский государственный переворот 2013 года, который сверг Мохаммада Мурси.В 2018 году, после беспорядков и гибели 59 палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме, Турция отозвала своего посла из Израиля и предписала израильскому послу покинуть Анкару.Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "государственном терроре" и назвал Израиль "сионистским, фашистским и расистским государством".

https://crimea.ria.ru/20220807/izrail-i-palestina-dogovorilis-o-peremirii--smi-1124094344.html

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турция, политика, израиль, в мире