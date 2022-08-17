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Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения
Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения
Анкара намерена восстановить дипломатические отношения с Израилем, от Тель-Авива получен позитивный ответ, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T14:58
2022-08-17T14:58
турция
политика
израиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Анкара намерена восстановить дипломатические отношения с Израилем, от Тель-Авива получен позитивный ответ, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В МИД Израиля обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что его политика привела к росту антисемитизма в Турции. Тель-Авив также обвинял Анкару в сотрудничестве с ХАМАС и Ираном.В 2012 году Турция раскрыла Ирану имена агентов Моссада (израильская разведка).В августе 2013 года Эрдоган заявил, что Израиль несет ответственность за египетский государственный переворот 2013 года, который сверг Мохаммада Мурси.В 2018 году, после беспорядков и гибели 59 палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме, Турция отозвала своего посла из Израиля и предписала израильскому послу покинуть Анкару.Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "государственном терроре" и назвал Израиль "сионистским, фашистским и расистским государством".
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турция, политика, израиль, в мире
Турция и Израиль восстановят дипломатические отношения

Чавушоглу: Турция намерена восстановить дипотношения с Израилем

14:58 17.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и М. Чавушоглу
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и М. Чавушоглу
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Анкара намерена восстановить дипломатические отношения с Израилем, от Тель-Авива получен позитивный ответ, заявил журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту. Дай бог, все будет успешно для обеих сторон", – цитирует дипломата РИА Новости.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В МИД Израиля обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что его политика привела к росту антисемитизма в Турции. Тель-Авив также обвинял Анкару в сотрудничестве с ХАМАС и Ираном.
В 2012 году Турция раскрыла Ирану имена агентов Моссада (израильская разведка).
В августе 2013 года Эрдоган заявил, что Израиль несет ответственность за египетский государственный переворот 2013 года, который сверг Мохаммада Мурси.
В 2018 году, после беспорядков и гибели 59 палестинцев на границе сектора Газа и Израиля в ходе протестов против открытия посольства США в Иерусалиме, Турция отозвала своего посла из Израиля и предписала израильскому послу покинуть Анкару.
Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "государственном терроре" и назвал Израиль "сионистским, фашистским и расистским государством".
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