https://crimea.ria.ru/20220817/kakoe-myaso-samoe-vrednoe--neozhidannyy-verdikt-vracha-1124198746.html

Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача

Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача

Вопреки распространенному мнению о пользе диетического мяса курицы и индейки, оно гораздо жирнее баранины и говядины, заявил кандидат медицинских наук,... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T20:29

2022-08-17T20:29

2022-08-17T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Вопреки распространенному мнению о пользе диетического мяса курицы и индейки, оно гораздо жирнее баранины и говядины, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.По его словам, мясо индейки и курицы имеет жирность 18 и 22%, тогда как баранина и говядина – только 16%. В этой связи предпочтительнее последнее.Особенно актуально это при жарке мяса: "Чем больше жиров жарится, тем больше из них получается окисленных жиров – тех самых, что вредны для печени и поджелудочной железы", - написал врач в своем Telegram-канале.Однако самое жирное, а значит, самое вредное мясо – свинина, которая содержит от 30 до 50% жира. Кроме того, свинина и курица содержат меньше полезного белка, чем говядина, баранина и кролик."Самое интересное, что все молчат об углеводах, содержащихся в мясе. Но в печени и мышцах есть много гликогена (это такой сложный углевод)", - добавил гастроэнтеролог.Ранее диетолог-нутрициолог Гейл Торрес рассказал о продуктах-защитниках от хронической болезни почек. К ним относится растительная пища, нежирные мясо и "молочка" с низким содержанием сахара.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта, здоровье