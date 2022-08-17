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Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача
Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача
Вопреки распространенному мнению о пользе диетического мяса курицы и индейки, оно гораздо жирнее баранины и говядины, заявил кандидат медицинских наук,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T20:29
2022-08-17T20:29
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Вопреки распространенному мнению о пользе диетического мяса курицы и индейки, оно гораздо жирнее баранины и говядины, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.По его словам, мясо индейки и курицы имеет жирность 18 и 22%, тогда как баранина и говядина – только 16%. В этой связи предпочтительнее последнее.Особенно актуально это при жарке мяса: "Чем больше жиров жарится, тем больше из них получается окисленных жиров – тех самых, что вредны для печени и поджелудочной железы", - написал врач в своем Telegram-канале.Однако самое жирное, а значит, самое вредное мясо – свинина, которая содержит от 30 до 50% жира. Кроме того, свинина и курица содержат меньше полезного белка, чем говядина, баранина и кролик."Самое интересное, что все молчат об углеводах, содержащихся в мясе. Но в печени и мышцах есть много гликогена (это такой сложный углевод)", - добавил гастроэнтеролог.Ранее диетолог-нутрициолог Гейл Торрес рассказал о продуктах-защитниках от хронической болезни почек. К ним относится растительная пища, нежирные мясо и "молочка" с низким содержанием сахара.
https://crimea.ria.ru/20220610/myaso-v-ratsione-i-zrenie--uchenye-sdelali-udivitelnoe-otkrytie-1123497132.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта, здоровье
Какое мясо самое вредное – неожиданный вердикт врача

Гастроэнтеролог Вялов назвал самое вредное мясо для поджелудочной железы и печени

20:29 17.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКурица жареная
Курица жареная - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Вопреки распространенному мнению о пользе диетического мяса курицы и индейки, оно гораздо жирнее баранины и говядины, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
По его словам, мясо индейки и курицы имеет жирность 18 и 22%, тогда как баранина и говядина – только 16%. В этой связи предпочтительнее последнее.
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Особенно актуально это при жарке мяса:
"Чем больше жиров жарится, тем больше из них получается окисленных жиров – тех самых, что вредны для печени и поджелудочной железы", - написал врач в своем Telegram-канале.
Однако самое жирное, а значит, самое вредное мясо – свинина, которая содержит от 30 до 50% жира. Кроме того, свинина и курица содержат меньше полезного белка, чем говядина, баранина и кролик.
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"Самое интересное, что все молчат об углеводах, содержащихся в мясе. Но в печени и мышцах есть много гликогена (это такой сложный углевод)", - добавил гастроэнтеролог.
Ранее диетолог-нутрициолог Гейл Торрес рассказал о продуктах-защитниках от хронической болезни почек. К ним относится растительная пища, нежирные мясо и "молочка" с низким содержанием сахара.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
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