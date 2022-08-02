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Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек
Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек
Растительная пища, нежирные мясо, рыба и "молочка" с низким содержанием сахара способны предотвратить развитие хронической болезни почек (ХБЛ), а также будут... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T20:38
2022-08-02T20:38
2022-08-02T20:38
общество
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совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Растительная пища, нежирные мясо, рыба и "молочка" с низким содержанием сахара способны предотвратить развитие хронической болезни почек (ХБЛ), а также будут полезны тем, кто уже заболел. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Гейл Торрес, сообщает ИноСМИ.Обеспечить более здоровую для почек среду помогут корнеплоды (картофель, морковь, репа), бахчевые (тыква, кабачки), помидоры, листовая зелень, фасоль, ягоды (черника и голубика), клубника, яблоки, орехи, семена и цельные злаки, пряности и специи, отмечает врач.При этом Торрес подчеркнула, что всего должно быть в меру. И акцентировала, что одними продуктами, пускай и очень полезными, уже развывшуюся болезнь не вылечить – нужна консультация специалиста и соответствующее лечение.ХБЛ – заболевание, не покидающее человека после трех месяцев игнорирования первых проблем с почками. Оно приводит к полной потере этими органами жизненно важной функции, увеличению токсинов в крови и малокровию, заболеванию костей и суставов, повреждению нервов и рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний.К симптомам ХБЛ по мере прогрессирования болезни относят нарушение концентрации внимания, повышенную утомляемость, нарушение сна и мочеиспускания, плохой аппетит, тошноту или рвоту, мышечные судороги и отеки.Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала о вредной для людей с болезнями почек летних плодах.
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общество, здоровье, совет эксперта
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым
. Растительная пища, нежирные мясо, рыба и "молочка" с низким содержанием сахара способны предотвратить развитие хронической болезни почек (ХБЛ), а также будут полезны тем, кто уже заболел. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Гейл Торрес, сообщает
ИноСМИ.
Обеспечить более здоровую для почек среду помогут корнеплоды (картофель, морковь, репа), бахчевые (тыква, кабачки), помидоры, листовая зелень, фасоль, ягоды (черника и голубика), клубника, яблоки, орехи, семена и цельные злаки, пряности и специи, отмечает врач.
"Рационы питания на растительной основе с низким содержанием продуктов животного происхождения снижают кислотообразование в целом, что может обеспечить более здоровую среду для почек, особенно у тех, кто склонен к образованию камней в почках и подагре, двум факторам риска развития ХБП. При этом они помогают поддерживать нормальный вес, что также связано со снижением риска развития хронической болезни почек", – рассказала врач.
При этом Торрес подчеркнула, что всего должно быть в меру. И акцентировала, что одними продуктами, пускай и очень полезными, уже развывшуюся болезнь не вылечить – нужна консультация специалиста и соответствующее лечение.
"ХБП называют тихим убийцей, потому что зачастую симптомы проявляются лишь на поздней стадии. 90% людей, страдающих ХБП, не чувствуют себя больными. Поэтому очень важно регулярно проверять показатели деятельности почек. Эти простые анализы имеют решающее значение для выявления ХБП на ранней стадии, когда нет никаких симптомов", – заключила врач.
ХБЛ – заболевание, не покидающее человека после трех месяцев игнорирования первых проблем с почками. Оно приводит к полной потере этими органами жизненно важной функции, увеличению токсинов в крови и малокровию, заболеванию костей и суставов, повреждению нервов и рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний.
К симптомам ХБЛ по мере прогрессирования болезни относят нарушение концентрации внимания, повышенную утомляемость, нарушение сна и мочеиспускания, плохой аппетит, тошноту или рвоту, мышечные судороги и отеки.
Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала о вредной для людей с болезнями почек летних плодах
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