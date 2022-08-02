https://crimea.ria.ru/20220802/vrach-nazvala-produkty-zaschitniki-ot-khronicheskoy-bolezni-pochek-1124039667.html

Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек

Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Врач назвала продукты-защитники от хронической болезни почек

Растительная пища, нежирные мясо, рыба и "молочка" с низким содержанием сахара способны предотвратить развитие хронической болезни почек (ХБЛ), а также будут... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T20:38

2022-08-02T20:38

2022-08-02T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Растительная пища, нежирные мясо, рыба и "молочка" с низким содержанием сахара способны предотвратить развитие хронической болезни почек (ХБЛ), а также будут полезны тем, кто уже заболел. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Гейл Торрес, сообщает ИноСМИ.Обеспечить более здоровую для почек среду помогут корнеплоды (картофель, морковь, репа), бахчевые (тыква, кабачки), помидоры, листовая зелень, фасоль, ягоды (черника и голубика), клубника, яблоки, орехи, семена и цельные злаки, пряности и специи, отмечает врач.При этом Торрес подчеркнула, что всего должно быть в меру. И акцентировала, что одними продуктами, пускай и очень полезными, уже развывшуюся болезнь не вылечить – нужна консультация специалиста и соответствующее лечение.ХБЛ – заболевание, не покидающее человека после трех месяцев игнорирования первых проблем с почками. Оно приводит к полной потере этими органами жизненно важной функции, увеличению токсинов в крови и малокровию, заболеванию костей и суставов, повреждению нервов и рискам развития сердечно-сосудистых заболеваний.К симптомам ХБЛ по мере прогрессирования болезни относят нарушение концентрации внимания, повышенную утомляемость, нарушение сна и мочеиспускания, плохой аппетит, тошноту или рвоту, мышечные судороги и отеки.Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова рассказала о вредной для людей с болезнями почек летних плодах.

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