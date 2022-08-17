https://crimea.ria.ru/20220817/kak-inflyatsiya-sela-byudzhet-sevastopoltsev-1124201637.html

Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев

Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев

В Севастополе за месяц ускорился рост годовой инфляции, составив 16,3%. Цены на продовольствие выросли, на услуги снизились. Такие данные следуют из сообщения... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T20:02

2022-08-17T20:02

2022-08-17T20:02

экономика

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/10/1120878356_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f1aa6196b0f759c35e4f16b131d932b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе за месяц ускорился рост годовой инфляции, составив 16,3%. Цены на продовольствие выросли, на услуги снизились. Такие данные следуют из сообщения Севастопольского отделения Южного главного управления Центробанка РФ, пишет "Интерфакс"."Годовая инфляция в Севастополе в июле текущего года ускорилась на 0,63 процентных пункта (п.п.), составив 16,3% после 15,67% в июне, что выше общероссийского значения (15,1%)", — говорится в сообщении.Сообщается, что годовой темп прироста цен на продукты ускорился в июле на 2,09 п.п., до 17,05%, на непродовольственные товары — снизился на 0,58 п.п., до 19,37%, на услуги — замедлился на 0,55 п.п., до 9,22%.Отмечается, что рост цен на привозную продукцию произошел, в том числе, из-за нагрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт Крымского полуострова, что сократило количество предложений для импорта на полуостров.При этом меры поддержки животноводческой отрасли в основных регионах-поставщиках способствовали увеличению производства яиц и большинства видов мясопродуктов, что замедлило рост цен на мясо и полуфабрикаты и снизило стоимость яиц в годовом выражении.На фоне расширения объемов поставок на внутреннем рынке рост цен на моторное топливо также замедлился.Кроме того, после снижения повышенного мартовского спроса и восстановления предложения за счет альтернативных поставок, в июле этого года медленнее росли цены на товары с высокой импортной составляющей: легковые автомобили, электротовары и бытовую технику, одежду и белье, обувь, средства связи, отметили в банке.В отличие от прошлого года, когда были планово повышены взносы за капремонт, в этом году подорожание жилищно-коммунальных услуг замедлилось.Базовая инфляция в Севастополе составила в июле 20,22% после 20,8% в июне.

https://crimea.ria.ru/20220416/ekspert-dala-rossiyanam-sovety-po-sokhraneniyu-sberezheniy-1122964585.html

https://crimea.ria.ru/20220705/tseny-na-avtomobili-v-rossii-budut-snizhatsya--prognoz-minpromtorga-1123748953.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, севастополь, общество