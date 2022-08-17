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Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев
Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев
В Севастополе за месяц ускорился рост годовой инфляции, составив 16,3%. Цены на продовольствие выросли, на услуги снизились. Такие данные следуют из сообщения... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T20:02
2022-08-17T20:02
2022-08-17T20:02
экономика
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе за месяц ускорился рост годовой инфляции, составив 16,3%. Цены на продовольствие выросли, на услуги снизились. Такие данные следуют из сообщения Севастопольского отделения Южного главного управления Центробанка РФ, пишет "Интерфакс"."Годовая инфляция в Севастополе в июле текущего года ускорилась на 0,63 процентных пункта (п.п.), составив 16,3% после 15,67% в июне, что выше общероссийского значения (15,1%)", — говорится в сообщении.Сообщается, что годовой темп прироста цен на продукты ускорился в июле на 2,09 п.п., до 17,05%, на непродовольственные товары — снизился на 0,58 п.п., до 19,37%, на услуги — замедлился на 0,55 п.п., до 9,22%.Отмечается, что рост цен на привозную продукцию произошел, в том числе, из-за нагрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт Крымского полуострова, что сократило количество предложений для импорта на полуостров.При этом меры поддержки животноводческой отрасли в основных регионах-поставщиках способствовали увеличению производства яиц и большинства видов мясопродуктов, что замедлило рост цен на мясо и полуфабрикаты и снизило стоимость яиц в годовом выражении.На фоне расширения объемов поставок на внутреннем рынке рост цен на моторное топливо также замедлился.Кроме того, после снижения повышенного мартовского спроса и восстановления предложения за счет альтернативных поставок, в июле этого года медленнее росли цены на товары с высокой импортной составляющей: легковые автомобили, электротовары и бытовую технику, одежду и белье, обувь, средства связи, отметили в банке.В отличие от прошлого года, когда были планово повышены взносы за капремонт, в этом году подорожание жилищно-коммунальных услуг замедлилось.Базовая инфляция в Севастополе составила в июле 20,22% после 20,8% в июне.
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экономика, севастополь, общество
Как инфляция "съела" бюджет севастопольцев
В Севастополе растут цены на продукты, годовая инфляция ускорилась до 16,3% — ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым.
В Севастополе за месяц ускорился рост годовой инфляции, составив 16,3%. Цены на продовольствие выросли, на услуги снизились. Такие данные следуют из сообщения Севастопольского отделения Южного главного управления Центробанка РФ, пишет "Интерфакс".
"Годовая инфляция в Севастополе в июле текущего года ускорилась на 0,63 процентных пункта (п.п.), составив 16,3% после 15,67% в июне, что выше общероссийского значения (15,1%)", — говорится в сообщении.
Сообщается, что годовой темп прироста цен на продукты ускорился в июле на 2,09 п.п., до 17,05%, на непродовольственные товары — снизился на 0,58 п.п., до 19,37%, на услуги — замедлился на 0,55 п.п., до 9,22%.
"Благоприятная погода поспособствовала раннему урожаю и поставкам овощей в регион, таким образом скорректировав на месяц пик сезонного предложения, но в июле ситуация изменилась, и рост объемов предложения по "борщевому набору" был уже не таким значительным, как это наблюдалось годом ранее. Это замедлило снижение цен на картофель, свеклу, морковь и свежую зелень. При этом репчатый лук в годовом выражении подорожал", — пояснили в регуляторе.
Отмечается, что рост цен на привозную продукцию произошел, в том числе, из-за нагрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт Крымского полуострова, что сократило количество предложений для импорта на полуостров.
При этом меры поддержки животноводческой отрасли в основных регионах-поставщиках способствовали увеличению производства яиц и большинства видов мясопродуктов, что замедлило рост цен на мясо и полуфабрикаты и снизило стоимость яиц в годовом выражении.
На фоне расширения объемов поставок на внутреннем рынке рост цен на моторное топливо также замедлился.
Кроме того, после снижения повышенного мартовского спроса и восстановления предложения за счет альтернативных поставок, в июле этого года медленнее росли цены на товары с высокой импортной составляющей: легковые автомобили, электротовары и бытовую технику, одежду и белье, обувь, средства связи, отметили в банке.
В отличие от прошлого года, когда были планово повышены взносы за капремонт, в этом году подорожание жилищно-коммунальных услуг замедлилось.
Базовая инфляция в Севастополе составила в июле 20,22% после 20,8% в июне.