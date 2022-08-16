https://crimea.ria.ru/20220816/v-simferopole-nachali-snosit-nedostroennuyu-mnogoetazhku-v-tsentre-goroda-1124179529.html

В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города

В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города

Власти Симферополя приступили к сносу недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова в центре города, самострой снесут в течение ближайших трех месяцев,... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:51

2022-08-16T11:51

2022-08-16T11:53

крым

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Власти Симферополя приступили к сносу недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова в центре города, самострой снесут в течение ближайших трех месяцев, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Афанасьев отметил, что данный объект является самым большим самостроем в Симферополе, который подлежит принудительному сносу. Изначально обязанность по его демонтажу суд возложил на собственника объекта, но он не выполнил это решение. В связи с этим право на снос самовольной постройки получила администрация города. Был определен подрядчик, стоимость работ составляет более 15 млн рублей.Глава администрации добавил, что в этом году снесено уже четыре объекта капитального строительства, планируется демонтировать еще семь.

https://crimea.ria.ru/20220620/v-krymu-khotyat-uskorit-snos-samostroev-1123589723.html

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симферополь

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2022

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крым, симферополь, городская среда