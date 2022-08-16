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В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города
В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города
Власти Симферополя приступили к сносу недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова в центре города, самострой снесут в течение ближайших трех месяцев,... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T11:51
2022-08-16T11:53
крым
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Власти Симферополя приступили к сносу недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова в центре города, самострой снесут в течение ближайших трех месяцев, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Афанасьев отметил, что данный объект является самым большим самостроем в Симферополе, который подлежит принудительному сносу. Изначально обязанность по его демонтажу суд возложил на собственника объекта, но он не выполнил это решение. В связи с этим право на снос самовольной постройки получила администрация города. Был определен подрядчик, стоимость работ составляет более 15 млн рублей.Глава администрации добавил, что в этом году снесено уже четыре объекта капитального строительства, планируется демонтировать еще семь.
https://crimea.ria.ru/20220620/v-krymu-khotyat-uskorit-snos-samostroev-1123589723.html
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крым, симферополь, городская среда
В Симферополе начали сносить недостроенную многоэтажку в центре города

Власти Симферополя: недостроенную пятиэтажку на Желябова снесут в течение 3-х месяцев

11:51 16.08.2022 (обновлено: 11:53 16.08.2022)
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнос самостроя по улице Желябова в Симферополе
Снос самостроя по улице Желябова в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Власти Симферополя приступили к сносу недостроенного пятиэтажного здания на улице Желябова в центре города, самострой снесут в течение ближайших трех месяцев, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"Сегодня начат демонтаж самовольной постройки по адресу улица Желябова, 23… До настоящего момента подрядной организацией проводились подготовительные мероприятия: устанавливались ограждающие конструкции, частично перекрывался участок дороги. Полностью снести здание планируется в течение 90 дней", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваСнос самостроя по улице Желябова в Симферополе
Снос самостроя по улице Желябова в Симферополе
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Снос самостроя по улице Желябова в Симферополе
Афанасьев отметил, что данный объект является самым большим самостроем в Симферополе, который подлежит принудительному сносу. Изначально обязанность по его демонтажу суд возложил на собственника объекта, но он не выполнил это решение. В связи с этим право на снос самовольной постройки получила администрация города. Был определен подрядчик, стоимость работ составляет более 15 млн рублей.
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КрымСимферопольГородская среда
 
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