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Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
Семь пассажирских поездов – шесть в Крым и один из Крыма – задерживаются из-за остановки движения в Джанкойском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T11:56
2022-08-16T11:56
2022-08-16T11:56
железные дороги крыма
происшествия
крым
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов – шесть в Крым и один из Крыма – задерживаются из-за остановки движения в Джанкойском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".В данный момент поезда задерживаются от часа до трех, уточнили в компании.Сообщается, что речь идет о поездах № 92 М Москва – Севастополь, №28 Москва – Симферополь Л, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория и № 183 Мурманск – Севастополь.Ранее власти Крыма совместно с руководством Крымской железной дороги приняли решение останавливать следующие с материка в Крым пассажирские поезда на станции Владиславовка, для дальнейшего передвижения пассажиров по полуострову организуются автобусные рейсы.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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железные дороги крыма, происшествия, крым, джанкой
Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
Шесть поездов в Крым и один из РК задерживаются из-за ЧП в Джанкое – перевозчик
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов – шесть в Крым и один из Крыма – задерживаются из-за остановки движения в Джанкойском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
"В настоящий момент в районе станции Азовская приостановлено движение поездов. Задерживаются семь составов", – сообщили в компании.
В данный момент поезда задерживаются от часа до трех, уточнили в компании.
Сообщается, что речь идет о поездах № 92 М Москва – Севастополь, №28 Москва – Симферополь Л, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория и № 183 Мурманск – Севастополь.
Ранее власти Крыма совместно с руководством Крымской железной дороги приняли решение останавливать следующие с материка в Крым пассажирские поезда
на станции Владиславовка, для дальнейшего передвижения пассажиров по полуострову организуются автобусные рейсы.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.