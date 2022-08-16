https://crimea.ria.ru/20220816/sem-poezdov-v-krym-i-obratno-zaderzhali-iz-za-chp-v-dzhankoe--perevozchik-1124179810.html

Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик

Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Семь поездов в Крым и обратно задержали из-за ЧП в Джанкое – перевозчик

Семь пассажирских поездов – шесть в Крым и один из Крыма – задерживаются из-за остановки движения в Джанкойском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:56

2022-08-16T11:56

2022-08-16T11:56

железные дороги крыма

происшествия

крым

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Семь пассажирских поездов – шесть в Крым и один из Крыма – задерживаются из-за остановки движения в Джанкойском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".В данный момент поезда задерживаются от часа до трех, уточнили в компании.Сообщается, что речь идет о поездах № 92 М Москва – Севастополь, №28 Москва – Симферополь Л, № 180 Санкт-Петербург – Евпатория и № 183 Мурманск – Севастополь.Ранее власти Крыма совместно с руководством Крымской железной дороги приняли решение останавливать следующие с материка в Крым пассажирские поезда на станции Владиславовка, для дальнейшего передвижения пассажиров по полуострову организуются автобусные рейсы.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/detonatsiya-boepripasov-v-krymu-chto-izvestno-o-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124179056.html

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железные дороги крыма, происшествия, крым, джанкой