https://crimea.ria.ru/20220816/passazhirov-poezdov-s-materika-v-krym-vremenno-peresadyat-na-avtobusy-1124177735.html

Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму

Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму

Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T10:43

2022-08-16T10:43

2022-08-16T10:53

крым

джанкой

безопасность республики крым и севастополя

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". На данный момент задержаны три поезда.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.

https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html

https://crimea.ria.ru/20220816/iz-zony-chp-na-severe-kryma-vyvezli-pochti-2-tysyachi-chelovek-1124176963.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов