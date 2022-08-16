https://crimea.ria.ru/20220816/passazhirov-poezdov-s-materika-v-krym-vremenno-peresadyat-na-avtobusy-1124177735.html
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:43
2022-08-16T10:43
2022-08-16T10:53
крым
джанкой
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123379697_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1000ee79d5d969cd0a2e619e38a38a06.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". На данный момент задержаны три поезда.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
https://crimea.ria.ru/20220816/iz-zony-chp-na-severe-kryma-vyvezli-pochti-2-tysyachi-chelovek-1124176963.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123379697_53:0:1190:853_1920x0_80_0_0_3de2d4f133f698a093c1d5c849c68e48.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
Пассажиров поездов в Крым пересадят на автобусы из-за ЧП в Джанкое
10:43 16.08.2022 (обновлено: 10:53 16.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - написал он в соцсетях.
По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". На данный момент задержаны три поезда.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.