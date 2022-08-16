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Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму
Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T10:43
2022-08-16T10:53
крым
джанкой
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". На данный момент задержаны три поезда.Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское Джанкойского района временно разместили в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. На месте происшествия работают представители экстренных служб и правоохранители.
https://crimea.ria.ru/20220816/v-minoborony-nazvali-prichinu-chp-v-dzhankoyskom-rayone-1124175875.html
https://crimea.ria.ru/20220816/iz-zony-chp-na-severe-kryma-vyvezli-pochti-2-tysyachi-chelovek-1124176963.html
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крым, джанкой, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов
Из-за ЧП в Джанкое изменилось движение поездов в Крыму

Пассажиров поездов в Крым пересадят на автобусы из-за ЧП в Джанкое

10:43 16.08.2022 (обновлено: 10:53 16.08.2022)
 
© Telegram Гранд Сервис ЭкспрессПоезд на железнодорожном вокзале Феодосии
Поезд на железнодорожном вокзале Феодосии
© Telegram Гранд Сервис Экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Из-за происшествия в Джанкойском районе власти Крыма приняли решение останавливать все следующие с материковой части России пассажирские поезда на станции Владиславовка, далее люди будут ехать на автобусах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - написал он в соцсетях.
По данным СМИ, в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями "Азовское" и "Разъезд 10-й километр". На данный момент задержаны три поезда.
Детонация произошла на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района во вторник утром. В Минобороны сообщили, что в результате возгорания на территории обвалованной площадки одной из воинских частей сдетонировали припасы. По предварительной информации, два человека получили травмы, один из них госпитализирован.
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