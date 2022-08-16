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Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации
Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации
Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:19
2022-08-16T12:19
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом сообщили в МВД по республике.По данным ведомства, в городскую полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль. В ходе проверки было установлено, что машину подожгли.Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В отношении задержанного также составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения, ему назначено наказание в виде административного ареста.
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60
крым, происшествия
Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации

Пьяный крымчанин в Саках сжег чужую машину из-за постоянно срабатывающей сигнализации

12:19 16.08.2022
 
© МВД по Республике КрымСгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом сообщили в МВД по республике.
По данным ведомства, в городскую полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль. В ходе проверки было установлено, что машину подожгли.
"Сотрудники уголовного розыска по "горячим следам" установили и задержали подозреваемого. 56-летний житель одного из сел Сакского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не стал отрицать своей вины. Мужчина пояснил свой поступок так: "в припаркованной машине все время срабатывала сигнализация", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В отношении задержанного также составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения, ему назначено наказание в виде административного ареста.
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