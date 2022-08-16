https://crimea.ria.ru/20220816/pyanyy-krymchanin-szheg-chuzhoe-avto-iz-za-oruschey-signalizatsii-1124180230.html

Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации

Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Пьяный крымчанин сжег чужое авто из-за орущей сигнализации

Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:19

2022-08-16T12:19

2022-08-16T12:19

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Полиция задержала 56-летнего жителя Сакского района Крыма за поджог чужой машины, мужчину раздражала постоянно срабатывающая автосигнализация. Об этом сообщили в МВД по республике.По данным ведомства, в городскую полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц города горит автомобиль. В ходе проверки было установлено, что машину подожгли.Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.В отношении задержанного также составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения, ему назначено наказание в виде административного ареста.

https://crimea.ria.ru/20220731/obizhennyy-voditel-podzheg-sotrudnika-gibdd-i-skrylsya-1124016373.html

крым

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2022

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крым, происшествия