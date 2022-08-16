https://crimea.ria.ru/20220816/novyy-komanduyuschiy-chernomorskim-flotom-biografiya-1124185060.html
Новый командующий Черноморским флотом: биография
Новый командующий Черноморским флотом: биография - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Новый командующий Черноморским флотом: биография
Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года. РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T15:42
2022-08-16T15:42
2022-08-16T15:42
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года.Он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1980—1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991– 1992), Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1995 – 1998), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2004 – 2006).В 1985 – 1987 проходил службу в должности командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "СКР-61". С 1987 по 1989 – командир минно-торпедной боевой части тральщика "Якорь". В 1989 – 1990 гг. командир минно-торпедной боевой части тральщика "БТ-51" , с 1990 по 1991-й – помощник командира тральщика "Якорь", в 1992 – 1993 гг. командир тральщика "Заряд".С 1993 по 1994 гг. – начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков. В 1994 – 1995 гг. – командир 81-го дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота.В 1998 – 2000 занимал должность начальника отдела Оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 – начальник штаба, с 2002 по 2004 – командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.В 2006 назначен заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, с 2010 по 2012 – командующий флотилией.2012 – 2013 гг. командовал Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. 2013 – 2020 – замкомандующего Северным флотом.С 17 января 2020 года – начальник Военно-научного центра Военно-Морского Флота "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова".В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года – вице-адмирал.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Нахимова, "За военные заслуги" (2009), "За морские заслуги" и медалями.Женат, имеет трех сыновей.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
Новый командующий Черноморским флотом: биография
Биография нового командующего Черноморским флотом России
Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года.
Он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1980—1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991– 1992), Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1995 – 1998), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2004 – 2006).
В 1985 – 1987 проходил службу в должности командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "СКР-61". С 1987 по 1989 – командир минно-торпедной боевой части тральщика "Якорь". В 1989 – 1990 гг. командир минно-торпедной боевой части тральщика "БТ-51" , с 1990 по 1991-й – помощник командира тральщика "Якорь", в 1992 – 1993 гг. командир тральщика "Заряд".
С 1993 по 1994 гг. – начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков. В 1994 – 1995 гг. – командир 81-го дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота.
В 1998 – 2000 занимал должность начальника отдела Оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 – начальник штаба, с 2002 по 2004 – командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.
В 2006 назначен заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, с 2010 по 2012 – командующий флотилией.
2012 – 2013 гг. командовал Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. 2013 – 2020 – замкомандующего Северным флотом.
С 17 января 2020 года – начальник Военно-научного центра Военно-Морского Флота "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова".
В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года – вице-адмирал.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Нахимова, "За военные заслуги" (2009), "За морские заслуги" и медалями.
Женат, имеет трех сыновей.