https://crimea.ria.ru/20220816/novyy-komanduyuschiy-chernomorskim-flotom-biografiya-1124185060.html

Новый командующий Черноморским флотом: биография

Новый командующий Черноморским флотом: биография - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Новый командующий Черноморским флотом: биография

Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года. РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T15:42

2022-08-16T15:42

2022-08-16T15:42

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов родился 4 апреля 1962 года.Он окончил Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1980—1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991– 1992), Военно-Морскую Академию им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова (1995 – 1998), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2004 – 2006).В 1985 – 1987 проходил службу в должности командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "СКР-61". С 1987 по 1989 – командир минно-торпедной боевой части тральщика "Якорь". В 1989 – 1990 гг. командир минно-торпедной боевой части тральщика "БТ-51" , с 1990 по 1991-й – помощник командира тральщика "Якорь", в 1992 – 1993 гг. командир тральщика "Заряд".С 1993 по 1994 гг. – начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков. В 1994 – 1995 гг. – командир 81-го дивизиона тральщиков Тихоокеанского флота.В 1998 – 2000 занимал должность начальника отдела Оперативного управления штаба Тихоокеанского флота. С 2000 по 2002 – начальник штаба, с 2002 по 2004 – командир 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.В 2006 назначен заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота, с 2010 по 2012 – командующий флотилией.2012 – 2013 гг. командовал Кольской флотилией разнородных сил Северного флота. 2013 – 2020 – замкомандующего Северным флотом.С 17 января 2020 года – начальник Военно-научного центра Военно-Морского Флота "Военно-Морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова".В 2011 получил звание контр-адмирала. С 2014 года – вице-адмирал.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Нахимова, "За военные заслуги" (2009), "За морские заслуги" и медалями.Женат, имеет трех сыновей.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации)