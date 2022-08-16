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Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды
Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды
При поиске квартиры для арендаторов важна стоимость жилья, его благоустроенность и возможность размещения с питомцем. Об этом со ссылкой на исследование сервиса РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-16T07:34
2022-08-15T15:36
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При поиске квартиры для арендаторов важна стоимость жилья, его благоустроенность и возможность размещения с питомцем. Об этом со ссылкой на исследование сервиса по аренде пишут "Известия".По данным экспертов, среди наиболее популярных запросов у квартиросъемщиков – стоимость жилья, транспортная доступность, наличие в квартире мебели и техники.При этом из бытовой техники будущие жильцы больше всего нуждаются в стиральной машине и холодильнике. Такой фильтр при поиске арендаторы выставляют примерно в два раза чаще, чем телевизор и посудомоечную машину.Другой популярный запрос – возможность размещения с питомцем. Так, согласно аналитике, в настоящее время 18% арендаторов сервиса живут в квартирах со своими животными.Благоустроенные квартиры арендуют быстрее, пишут "Известия"."Хороший ремонт помог сдать жилье менее чем за 5 дней в 51% случаев, косметический — в 49%. Аналитики сервиса также отметили, что квартиры с хорошим ремонтом предпочитают семейные пары и одинокие люди. А вот те, кто снимает жилье вместе с друзьями, довольствуются косметическим ремонтом и в целях экономии выбирают более дешевые квартиры", – говорится в статье.Большим спросом пользуются "однушки": 55% квартир арендуют менее чем за пять дней, на втором месте – квартиры-студии (51%), на третьем – двухкомнатные квартиры (46%). Трехкомнатные находят жильцов дольше: за пять дней сдаются 36%.Ранее стало известно, что на аренду жилья жители 32 регионов России тратят более половины дохода.
https://crimea.ria.ru/20220603/krymchane-tratyat-bolee-75-dokhoda-na-arendu-kvartiry--issledovanie-1123426347.html
https://crimea.ria.ru/20220517/eksperty-rasskazali-o-samykh-chastykh-strakhovykh-sluchayakh-pri-arende-kvartir-1123242026.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, экономика
Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды

Аналитики сервиса по аренде жилья проанализировали запросы квартиросъемщиков

07:34 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира. Архивное фото
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При поиске квартиры для арендаторов важна стоимость жилья, его благоустроенность и возможность размещения с питомцем. Об этом со ссылкой на исследование сервиса по аренде пишут "Известия".
По данным экспертов, среди наиболее популярных запросов у квартиросъемщиков – стоимость жилья, транспортная доступность, наличие в квартире мебели и техники.
При этом из бытовой техники будущие жильцы больше всего нуждаются в стиральной машине и холодильнике. Такой фильтр при поиске арендаторы выставляют примерно в два раза чаще, чем телевизор и посудомоечную машину.
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Другой популярный запрос – возможность размещения с питомцем. Так, согласно аналитике, в настоящее время 18% арендаторов сервиса живут в квартирах со своими животными.
Благоустроенные квартиры арендуют быстрее, пишут "Известия".
"Хороший ремонт помог сдать жилье менее чем за 5 дней в 51% случаев, косметический — в 49%. Аналитики сервиса также отметили, что квартиры с хорошим ремонтом предпочитают семейные пары и одинокие люди. А вот те, кто снимает жилье вместе с друзьями, довольствуются косметическим ремонтом и в целях экономии выбирают более дешевые квартиры", – говорится в статье.
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Большим спросом пользуются "однушки": 55% квартир арендуют менее чем за пять дней, на втором месте – квартиры-студии (51%), на третьем – двухкомнатные квартиры (46%). Трехкомнатные находят жильцов дольше: за пять дней сдаются 36%.
Ранее стало известно, что на аренду жилья жители 32 регионов России тратят более половины дохода.
 
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