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Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК - РИА Новости Крым, 16.08.2022
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Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:46
2022-08-16T12:46
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из России для продажи потенциальным покупателям. Об этом сообщили в ГСУ СК России.В СК уточнили, что в ходе расследования уголовного дела следствием собрано достаточно доказательств вины задержанных – материалы с обвинительным заключением подготовлены для направления в суд.Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете суррогатным матерям рожать для иностранцев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации)
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК

СК РФ: четверо торговцев новорожденными детьми из России предстанут перед судом

12:46 16.08.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из России для продажи потенциальным покупателям. Об этом сообщили в ГСУ СК России.
"Участники организованной группы осуществляли систематическую деятельность по торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, а также, используя беспомощное состояние несовершеннолетних, перемещали их через государственную границу Российской Федерации для передачи покупателям", – сообщили в ведомстве.
В СК уточнили, что в ходе расследования уголовного дела следствием собрано достаточно доказательств вины задержанных – материалы с обвинительным заключением подготовлены для направления в суд.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете суррогатным матерям рожать для иностранцев.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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