https://crimea.ria.ru/20220816/gruppa-torgovtsev-detmi-iz-rf-predstanet-pered-sudom--sk-1124180944.html

Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК

Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК

Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T12:46

2022-08-16T12:46

2022-08-16T12:46

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из России для продажи потенциальным покупателям. Об этом сообщили в ГСУ СК России.В СК уточнили, что в ходе расследования уголовного дела следствием собрано достаточно доказательств вины задержанных – материалы с обвинительным заключением подготовлены для направления в суд.Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете суррогатным матерям рожать для иностранцев.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации)