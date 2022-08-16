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Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T12:46
2022-08-16T12:46
2022-08-16T12:46
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Участники организованной группы – две женщины и двое мужчин – предстанут перед судом по обвинению в торговле новорожденными детьми, которых они вывозили из России для продажи потенциальным покупателям. Об этом сообщили в ГСУ СК России.В СК уточнили, что в ходе расследования уголовного дела следствием собрано достаточно доказательств вины задержанных – материалы с обвинительным заключением подготовлены для направления в суд.Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект о запрете суррогатным матерям рожать для иностранцев.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
Группа торговцев детьми из РФ предстанет перед судом – СК
СК РФ: четверо торговцев новорожденными детьми из России предстанут перед судом