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Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T17:01
2022-08-15T17:01
2022-08-15T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.По словам эксперта, провокацию планируется устроить в Эстонии, которая является членом НАТО, используя в качестве повода перенос почитаемого жителями Нарвы танка-памятника Т-34.Политолог предупредил, что на эту провокацию нельзя поддаваться, поскольку у РФ сейчас "нет возможности открывать второй фронт".По мнению Межевича, Россия способна жестко ответить на русофобские действия прибалтийских стран, не ввязываясь при этом в вооруженный конфликт. Ответ заключается в полной экономической блокаде этих государств.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно скорее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на танке-памятнике Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.Городское собрание Нарвы на заседании 15 августа отложило принятие решения о переносе памятника.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, в мире
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
Эксперт Межевич: в Эстонии готовят провокацию с целью открытия "второго фронта" против РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
По словам эксперта, провокацию планируется устроить в Эстонии, которая является членом НАТО, используя в качестве повода перенос почитаемого жителями Нарвы танка-памятника Т-34.
"Готовится провокация с участием военной школы пограничников, которая расположена там в полутора километрах. Насколько я знаю, там уже роздано оружие. Идея такая: соберутся граждане России или русскоязычные для защиты памятника, будет применен классический прием – выстрел в спину полицейским – и после этого начнется кровопролитие, а там, глядишь, русские вмешаются, и можно будет создать второй дополняющий Украину фронт", – сказал Межевич на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Политолог предупредил, что на эту провокацию нельзя поддаваться, поскольку у РФ сейчас "нет возможности открывать второй фронт".
По мнению Межевича, Россия способна жестко ответить на русофобские действия прибалтийских стран, не ввязываясь при этом в вооруженный конфликт. Ответ заключается в полной экономической блокаде этих государств.
"Эстония и Латвия – по-прежнему транзитные страны. Таллинский и рижский порты пока не ощутили всей силы наших санкций, которых по большому счету нет. В этом есть определенная логика – мы продаем, нам выгодно. На каком-то этапе надо принять решение: мы дальше будем зарабатывать деньги или будем отвечать тем странам, которые готовы фактически объявить геноцид, как нашим гражданам, так и людям, которые считают Россию своей страной. Правильный выбор – полная экономическая блокада Эстонии, Латвии и Литвы", – считает аналитик.
В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно скорее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на танке-памятнике Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.
Городское собрание Нарвы на заседании 15 августа отложило принятие решения о переносе памятника.