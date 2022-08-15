Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220815/zapad-gotovitsya-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf-v-pribaltike--ekspert-1124171097.html
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T17:01
2022-08-15T17:01
мнения
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_790ec7b657caa27f3a97386311d2faf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.По словам эксперта, провокацию планируется устроить в Эстонии, которая является членом НАТО, используя в качестве повода перенос почитаемого жителями Нарвы танка-памятника Т-34.Политолог предупредил, что на эту провокацию нельзя поддаваться, поскольку у РФ сейчас "нет возможности открывать второй фронт".По мнению Межевича, Россия способна жестко ответить на русофобские действия прибалтийских стран, не ввязываясь при этом в вооруженный конфликт. Ответ заключается в полной экономической блокаде этих государств.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно скорее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на танке-памятнике Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.Городское собрание Нарвы на заседании 15 августа отложило принятие решения о переносе памятника.
https://crimea.ria.ru/20220813/pervyy-priznak-isteriki-ekspert-o-reshenii-latvii-po-rf-1124147288.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111295/60/1112956012_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5d6ac0e978923fcbc4b417ae63411e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, в мире
Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт

Эксперт Межевич: в Эстонии готовят провокацию с целью открытия "второго фронта" против РФ

17:01 15.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие на базе в Ожише
Польские военнослужащие на базе в Ожише - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
По словам эксперта, провокацию планируется устроить в Эстонии, которая является членом НАТО, используя в качестве повода перенос почитаемого жителями Нарвы танка-памятника Т-34.
"Готовится провокация с участием военной школы пограничников, которая расположена там в полутора километрах. Насколько я знаю, там уже роздано оружие. Идея такая: соберутся граждане России или русскоязычные для защиты памятника, будет применен классический прием – выстрел в спину полицейским – и после этого начнется кровопролитие, а там, глядишь, русские вмешаются, и можно будет создать второй дополняющий Украину фронт", – сказал Межевич на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Политолог предупредил, что на эту провокацию нельзя поддаваться, поскольку у РФ сейчас "нет возможности открывать второй фронт".
По мнению Межевича, Россия способна жестко ответить на русофобские действия прибалтийских стран, не ввязываясь при этом в вооруженный конфликт. Ответ заключается в полной экономической блокаде этих государств.
"Эстония и Латвия – по-прежнему транзитные страны. Таллинский и рижский порты пока не ощутили всей силы наших санкций, которых по большому счету нет. В этом есть определенная логика – мы продаем, нам выгодно. На каком-то этапе надо принять решение: мы дальше будем зарабатывать деньги или будем отвечать тем странам, которые готовы фактически объявить геноцид, как нашим гражданам, так и людям, которые считают Россию своей страной. Правильный выбор – полная экономическая блокада Эстонии, Латвии и Литвы", – считает аналитик.
В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно скорее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на танке-памятнике Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.
Городское собрание Нарвы на заседании 15 августа отложило принятие решения о переносе памятника.
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 03:27Радио "Спутник в Крыму"
Первый признак истерики: эксперт о решении Латвии по РФ
 
МненияПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:57Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки
17:49Ульянов: в заявлении 40 стран по ЗАЭС умалчивается об обстрелах
17:27Смерчи прогнозируют над Черным морем в ближайшие три дня
17:12Россия призывает Запад прекратить игры вокруг Запорожской АЭС — МИД
17:01Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт
16:58В Крыму за попытку изнасилования будут судить жителя Узбекистана
16:42В Волгоградской области предотвращен готовившийся Киевом теракт
16:37Профессор-ядерщик назвал способы предотвратить атаки на Запорожскую АЭС
16:10Россия не позволит разрушить Крымский мост — Косачев
16:08Российский газ пойдет в Херсонскую область из Крыма - власти
15:58В Крыму обнаружили древний город Боспорского царства
15:43В Херсоне запустят в тестовом режиме 5 тысяч банковских карт
15:03За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
14:51В регионах России начали возвращать масочный режим
14:44Житель Краснодара сжег живьем знакомого
14:35Житель Севастополя заработал более 8,5 млн рублей на обманутых дольщиках
14:19Сенатор назвал ключевую цель провокаций США вокруг Тайваня
14:02Часть населенных пунктов в Крыму осталась без воды
13:53Сайт Wildberries сменил название
13:42В Крыму спасли мужчину с зажатой в бетономешалке рукой
Лента новостейМолния