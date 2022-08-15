https://crimea.ria.ru/20220815/zapad-gotovitsya-otkryt-vtoroy-front-protiv-rf-v-pribaltike--ekspert-1124171097.html

Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт

Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Запад готовится открыть "второй фронт" против РФ в Прибалтике – эксперт

Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T17:01

2022-08-15T17:01

2022-08-15T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Запад готовит вооруженную провокацию вблизи российско-эстонской границы, цель которой – открытие против России "второго фронта" на Балтике, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.По словам эксперта, провокацию планируется устроить в Эстонии, которая является членом НАТО, используя в качестве повода перенос почитаемого жителями Нарвы танка-памятника Т-34.Политолог предупредил, что на эту провокацию нельзя поддаваться, поскольку у РФ сейчас "нет возможности открывать второй фронт".По мнению Межевича, Россия способна жестко ответить на русофобские действия прибалтийских стран, не ввязываясь при этом в вооруженный конфликт. Ответ заключается в полной экономической блокаде этих государств.В начале августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно скорее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на танке-памятнике Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.Городское собрание Нарвы на заседании 15 августа отложило принятие решения о переносе памятника.

https://crimea.ria.ru/20220813/pervyy-priznak-isteriki-ekspert-o-reshenii-latvii-po-rf-1124147288.html

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