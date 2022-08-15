https://crimea.ria.ru/20220815/strany-baltii-i-polsha-razvalyat-evrosoyuz--prognoz-eksperta-1124169117.html

Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта

Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 15.08.2022

Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта

Власти прибалтийских стран и Польши идут по пути нацистской Германии, это грозит Евросоюзу развалом, считает директор Института новейших государств Алексей... РИА Новости Крым, 15.08.2022

2022-08-15T18:28

2022-08-15T18:28

2022-08-15T18:28

европейский союз

политика

мнения

польша

латвия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Власти прибалтийских стран и Польши идут по пути нацистской Германии, это грозит Евросоюзу развалом, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Так политолог прокомментировал инициативу Латвии, Эстонии, Польши и некоторых других стран вынести на уровень ЕС вопрос о запрете на выдачу гражданам России туристических виз."Думаю, в результате эти подпрыгиваний все эти европейские "болонки" и лимитрофы вместе с Польшей все-таки развалят Европейский Союз. Что они (ЕС – ред.) будут с ними делать, я не знаю, но если они что-то срочно не будут делать с Польшей и этими прибалтийскими лимитрофами, они развалят ЕС, это совершенно точно", – сказал Мартынов в ходе видеомоста в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эксперт отметил, что в уставных документах ЕС не прописана процедура исключения какой-либо страны из объединения, поэтому Брюсселю будет очень сложно "избавиться" от этих государств.Мартынов также указал, что запрет на выдачу виз является нарушением фундаментального права человека на свободное передвижение и практически повторяет практику европейского нацизма первой половины прошлого века.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.

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https://crimea.ria.ru/20220814/zuby-budut-tselee-kadyrov-posovetoval-zapadu-druzhit-v-rossiey-1124158955.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, политика, мнения, польша, латвия