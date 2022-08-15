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Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта
Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта
Власти прибалтийских стран и Польши идут по пути нацистской Германии, это грозит Евросоюзу развалом, считает директор Института новейших государств Алексей... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T18:28
2022-08-15T18:28
европейский союз
политика
мнения
польша
латвия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Власти прибалтийских стран и Польши идут по пути нацистской Германии, это грозит Евросоюзу развалом, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Так политолог прокомментировал инициативу Латвии, Эстонии, Польши и некоторых других стран вынести на уровень ЕС вопрос о запрете на выдачу гражданам России туристических виз."Думаю, в результате эти подпрыгиваний все эти европейские "болонки" и лимитрофы вместе с Польшей все-таки развалят Европейский Союз. Что они (ЕС – ред.) будут с ними делать, я не знаю, но если они что-то срочно не будут делать с Польшей и этими прибалтийскими лимитрофами, они развалят ЕС, это совершенно точно", – сказал Мартынов в ходе видеомоста в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Эксперт отметил, что в уставных документах ЕС не прописана процедура исключения какой-либо страны из объединения, поэтому Брюсселю будет очень сложно "избавиться" от этих государств.Мартынов также указал, что запрет на выдачу виз является нарушением фундаментального права человека на свободное передвижение и практически повторяет практику европейского нацизма первой половины прошлого века.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.
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европейский союз, политика, мнения, польша, латвия
Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта

Политолог Мартынов: страны Балтии и Польша развалят Европейский Союз

18:28 15.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Власти прибалтийских стран и Польши идут по пути нацистской Германии, это грозит Евросоюзу развалом, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Так политолог прокомментировал инициативу Латвии, Эстонии, Польши и некоторых других стран вынести на уровень ЕС вопрос о запрете на выдачу гражданам России туристических виз.
"Думаю, в результате эти подпрыгиваний все эти европейские "болонки" и лимитрофы вместе с Польшей все-таки развалят Европейский Союз. Что они (ЕС – ред.) будут с ними делать, я не знаю, но если они что-то срочно не будут делать с Польшей и этими прибалтийскими лимитрофами, они развалят ЕС, это совершенно точно", – сказал Мартынов в ходе видеомоста в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Эксперт отметил, что в уставных документах ЕС не прописана процедура исключения какой-либо страны из объединения, поэтому Брюсселю будет очень сложно "избавиться" от этих государств.
Мартынов также указал, что запрет на выдачу виз является нарушением фундаментального права человека на свободное передвижение и практически повторяет практику европейского нацизма первой половины прошлого века.
"Европа ходила этим путем. В 30-40-х годах прошлого века нацистская Европа вполне себе сегрегировала цыган, евреев, славян, в том числе русских, то есть лишала их прав. Потому что право на свободное передвижение – одно из фундаментальных прав человека. А тут нам говорят о том, что это не право, а привилегия, которую будут раздавать как индульгенцию: кому-то по блату или за деньги, а кому-то вообще никак. Эта логика очень опасная, в первую очередь для самой Европы", – считает политолог.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. В МИД Польши также заявили, что Варшава разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
В Москве считают эти инициативы проявлением шовинизма. В МИД РФ заявили, что эти действия не останутся без последствий.
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