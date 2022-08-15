https://crimea.ria.ru/20220815/naselenie-zemli-dostiglo-vosmi-mlrd-chelovek-1124162439.html
Население Земли достигло восьми млрд человек
Население Земли достигло восьми млрд человек - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Население Земли достигло восьми млрд человек
Численность человечества превысила 8-миллиардный рубеж и продолжает расти, таковы данные виртуального счетчика на сайте Countrymetrics.info, который отображает... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T08:34
2022-08-15T08:34
2022-08-15T08:34
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Численность человечества превысила 8-миллиардный рубеж и продолжает расти, таковы данные виртуального счетчика на сайте Countrymetrics.info, который отображает статистику в режиме реального времени.Согласно данным ресурса, мужчин на планете на 1% больше, чем женщин. В рейтинге 20 самых густонаселенных стран Земли по состоянию на 14 августа Россия оказалась на девятом месте с населением в 146 060 101. Первые три места у Китая - 1 456 049 258 человек, Индии - 1 418 972 027 человек, и США - 336 583 305 тыс. человек.По данным ресурса, чаще всего земляне умирают от ишемической болезни сердца - почти в 16% случаев. На втором месте инсульты, на третьем - острые инфекции нижних дыхательных путей.Ранее Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения, согласно которой в стране проживают 147 миллионов человек. Отклонения от этой цифры могут составить не более 0,3%, уверены в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220530/v-rossii-poyavilos-chetyre-novykh-goroda-millionnika-1123379446.html
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общество
Население Земли достигло восьми млрд человек
Население Земли достигло восьми млрд человек и продолжает увеличиваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым.
Численность человечества превысила 8-миллиардный рубеж и продолжает расти, таковы данные виртуального счетчика на сайте Countrymetrics.info
, который отображает статистику в режиме реального времени.
Согласно данным ресурса, мужчин на планете на 1% больше, чем женщин. В рейтинге 20 самых густонаселенных стран Земли по состоянию на 14 августа Россия оказалась на девятом месте с населением в 146 060 101. Первые три места у Китая - 1 456 049 258 человек, Индии - 1 418 972 027 человек, и США - 336 583 305 тыс. человек.
По данным ресурса, чаще всего земляне умирают от ишемической болезни сердца - почти в 16% случаев. На втором месте инсульты, на третьем - острые инфекции нижних дыхательных путей.
Ранее Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения, согласно которой в стране проживают 147 миллионов человек. Отклонения от этой цифры могут составить не более 0,3%, уверены в ведомстве.