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В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС
В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.08.2022
В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС
Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T18:27
2022-08-14T18:27
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Начало недели стартует с малооблачной погоды. Ночью и утром +18…23, днем в первой половине дня солнце, а ближе к вечеру возможен локальный скоротечный грозовой фронт. Температура в дневные часы составит +27…32 градуса", - рассказал он.Во вторник в атмосфере будет наблюдаться легкая неустойчивость, местами могут пройти незначительные дожди. В ночные часы прогнозируется +18…23, днем до +33. А вот в среду скоротечные осадки ожидаются днем. Температура воздуха составит +28…33 градуса.
https://crimea.ria.ru/20220723/dietolog-nazval-samoe-pravilnoe-blyudo-i-samyy-luchshiy-desert-v-zharu-1123929931.html
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центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, крым, евгений тишковец
В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС

ФОБОС: в Крым в конце недели придет 37-градусная жара

18:27 14.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Начало недели стартует с малооблачной погоды. Ночью и утром +18…23, днем в первой половине дня солнце, а ближе к вечеру возможен локальный скоротечный грозовой фронт. Температура в дневные часы составит +27…32 градуса", - рассказал он.
Во вторник в атмосфере будет наблюдаться легкая неустойчивость, местами могут пройти незначительные дожди. В ночные часы прогнозируется +18…23, днем до +33. А вот в среду скоротечные осадки ожидаются днем. Температура воздуха составит +28…33 градуса.
"В четверг я тоже не исключаю дожди после полудня, тем не менее, температура повысится до 30-35 тепла. А к концу рабочей недели и в выходные инициативу вновь перехватит антициклон. Соответственно, будет много солнца и без осадков. Воздух прогреется до +24 ночью, днем до +36…37 градусов. Вот такая волна жары ждет крымчан к концу недели", - заключил специалист ФОБОС.
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Центр погоды "ФОБОС"ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымЕвгений Тишковец
 
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