https://crimea.ria.ru/20220814/v-krym-pridet-37-gradusnaya-zhara--fobos-1124146968.html

В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС

В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС - РИА Новости Крым, 14.08.2022

В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС

Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T18:27

2022-08-14T18:27

2022-08-14T18:27

центр погоды "фобос"

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крымская погода

крым

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."Начало недели стартует с малооблачной погоды. Ночью и утром +18…23, днем в первой половине дня солнце, а ближе к вечеру возможен локальный скоротечный грозовой фронт. Температура в дневные часы составит +27…32 градуса", - рассказал он.Во вторник в атмосфере будет наблюдаться легкая неустойчивость, местами могут пройти незначительные дожди. В ночные часы прогнозируется +18…23, днем до +33. А вот в среду скоротечные осадки ожидаются днем. Температура воздуха составит +28…33 градуса.

https://crimea.ria.ru/20220723/dietolog-nazval-samoe-pravilnoe-blyudo-i-samyy-luchshiy-desert-v-zharu-1123929931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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