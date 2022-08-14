В Крым придет 37-градусная жара — ФОБОС
ФОБОС: в Крым в конце недели придет 37-градусная жара
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, однако температура воздуха по-прежнему будет высокой и к концу недели достигнет 37 градусов тепла. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Начало недели стартует с малооблачной погоды. Ночью и утром +18…23, днем в первой половине дня солнце, а ближе к вечеру возможен локальный скоротечный грозовой фронт. Температура в дневные часы составит +27…32 градуса", - рассказал он.
Во вторник в атмосфере будет наблюдаться легкая неустойчивость, местами могут пройти незначительные дожди. В ночные часы прогнозируется +18…23, днем до +33. А вот в среду скоротечные осадки ожидаются днем. Температура воздуха составит +28…33 градуса.
"В четверг я тоже не исключаю дожди после полудня, тем не менее, температура повысится до 30-35 тепла. А к концу рабочей недели и в выходные инициативу вновь перехватит антициклон. Соответственно, будет много солнца и без осадков. Воздух прогреется до +24 ночью, днем до +36…37 градусов. Вот такая волна жары ждет крымчан к концу недели", - заключил специалист ФОБОС.