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На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2022
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На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение
На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2022
На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение
14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T12:23
2022-08-14T12:23
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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крымская погода, мчс крыма
На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение

МЧС: В Крыму объявлено штормовое предупреждение

12:23 14.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукГроза над Симферополем
Гроза над Симферополем - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", - сказано в сообщении МЧС.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Крымская погодаМЧС Крыма
 
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