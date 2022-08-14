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На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение
На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2022
На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение
14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T12:23
2022-08-14T12:23
2022-08-14T12:23
крымская погода
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение
МЧС: В Крыму объявлено штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", - сказано в сообщении МЧС.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.