https://crimea.ria.ru/20220814/na-krym-obrushitsya-uragan--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1124159511.html

На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение

На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 14.08.2022

На Крым обрушится ураган — объявлено штормовое предупреждение

14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 14.08.2022

2022-08-14T12:23

2022-08-14T12:23

2022-08-14T12:23

крымская погода

мчс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1d/1119625816_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_7ae38a43cf34570d7e5444d3c69c2124.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. 14 и 15 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с, в этой связи на всей территории Крыма объявлено штормовое предупреждение.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, мчс крыма